姊妹情大過親生仔　賴慰玲爆蔡思貝講明唔生B

女星賴慰玲去年底宣布與蔡思貝、陳瀅等姊妹組成「SIXTERS」，不諱言沒想過於娛樂圈能找到知心友，幾個女仔亦個性不一，各人互補不足兼坦蕩蕩沒秘密，更指與蔡思貝特別投契，對方曾許下承諾，願陪她湊大個仔而不生育，非常大愛。

入行短短幾年的賴慰玲，除了事業穩步上揚，圈中人緣不錯的她，與蔡思貝、陳瀅、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙感情要好，去年底眾女還為姊妹團命名為「SIXTERS」，意思6個女仔情同姊妹兼一條心。

於一眾姊妹當中，賴慰玲表示並非個個均合作過，但卻又意外地夾得來：「我哋完全唔同性格，有感性、率性、隨性、理性…互補不足，有人負責解決問題，感性時又會有人陪伴，大家崗位唔同。（邊個係大家姐？）以前會係我，依家開始係陳瀅同陳嘉寶，因為我太忙，要有人替補，其餘都係率性啲。（思貝最妹妹？）都唔算，吳嘉熙同何雁詩先係。」更指見證思貝由妹妹變成視后，一夜成長的她也愈見成熟，漸漸無需被人照顧，反而角色轉換，懂得反過來照顧別人，她說：「有一日思貝好認真話唔生仔，因為要陪我好好湊大個仔，係咪好無私奉獻，點解肯咁樣？因為佢好愛我，所以亦愛我個仔。」

對於圈中難找到打開心霏的戰友，賴慰玲卻不認同，笑指與幾位姊妹在同一空間下工作，感情愈來愈好，即使疫情下也沒有令她們的感情降溫，除了每日於手機群組傾偈，也時常找藉口見面：「我哋真係好好，冇是非，好相親相愛，好似早排陳瀅返加拿大探親，雖然佢會返嚟，但我係好唔捨得。（人長大變得感性？）係，少少嘢就想喊，每一次睇我哋一齊影嘅相都眼濕濕。（咁耐感情有冇不快事？）完全冇，每次好開心，好盡情，冇秘密。（即係思貝緋聞男友胡鴻鈞都照講？）咩嚟㗎？哈哈！總之個個都坦蕩蕩啦！」部分姊妹由少女升呢為人妻，還陸續有第二代，賴慰玲也感受很深，表示大家的話題亦變得深入，未有從前般無聊。