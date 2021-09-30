黃宗澤讚蔡思貝轉數快　要同吳卓羲暫時分開

拍攝歷時四個月的邵氏網劇《廉政狙擊》日前在油塘拍攝煞科戲，當晚演員有黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、王浩信、陳展鵬、黃智賢（Ben）及蔡思貝。完成最後一場戲後，一眾演員聯同高層樂易玲、導演黃國強及曾敏珊一同開香檳慶祝，並期待再拍續集。

Bosco與卓羲合作無間，該劇更令倆人感情再度昇華，問到兩人會否捨不得對方，卓羲笑言：「點都要分開吓架喇，之後大家都各有各忙，相信好快會再見面嘅。」Bosco稱二人其實經常見面：「以前喺TVB嘅時候合作唔多，反而大家出咗嚟之後就合作多咗，差唔多年年都見面。」

Bosco又話與思貝因為合作此劇而友情激增，他大讚思貝轉數快：「大家對稿嘅時候突然有啲新想法，佢都可以即時接應得到。」對於Bosco大讚自己，思貝也好開心，她坦言：「初次同佢拍戲，自己有啲緊張，對住佢真係會怕醜。但經過幾個月嘅合作，大家默契愈來愈好，好有火花。所以要多謝Bosco，希望好快再同佢合作。」

至於浩信表示很開心可以跟Bosco及卓羲兩位師兄合作：「除咗佢哋，仲有胡定欣同黃智雯，劇中講我哋5個人由細一齊長大。因為我哋都識咗好耐，拍攝時已經好有默契同火花，我哋5人之間嘅化學作用，會係套劇嘅其中一個賣點。好期待劇集快啲播出，大家可以再合作，希望續集可以開到第10季。」

至於Ben在該劇飾演大反派，與卓羲有不少「父子」感情戲，他笑言今後會很掛住對方，希望下次合作能拉近彼此距離，演兄弟情，問他完成後最想做甚麼事，他話第一時間想剃鬚，很辛苦地保持這造型4個月了。