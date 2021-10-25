露骨對話曝光︱孟美岐冇啦啦變小三：為甚麼要騙我！

現年23歲的內地人氣女星孟美岐突然被指是「小三」！今日（25日）有消息指孟美岐介入內地音樂人陳令韜與其正印女友之間，原來是正印發文控訴男友出軌，並說：「我們沒有四周年快樂了」外，更晒出男友和孟美岐聊天截圖。截圖中對話內容親暱露骨，如「聞着我的味道，就像我陪你一樣」等，更涉及多次去旅行及在酒店共處一室等內容。另外，正印也晒出和陳令韜的對話截圖，對話中她質問男友，是不是跟孟美岐正式確認了關係，男方回答：「是」。成為小三的風波爆出後，孟美岐大量「脫粉」，短短幾小時，速速脫粉幾萬人，有指有品牌代言亦跟她「割席」，同時有不少網民說要抵制小三代言的品牌。

今日孟美岐所屬的公司樂華娛樂發聲明，指孟美岐目前單身，從未主動介入他人感情，更譴責網傳謠言歪曲事實，將保留法律追究權利。惟孟美岐之後接受內地傳媒專訪，被問到與陳令韜關係時，她承認：「我和他確實短暫地交往過，但是目前已經分手了。」她又指當時曾問對方感情狀況，對方表示已經跟女友和平分手，她說：「我是認為他是單身的前提下才和他交往的。（是否跟男方去林芝旅遊？）林芝旅遊確實存在。」

再問到關於正印展示的聊天記錄，指她為第三者有何回應時，孟美岐說：「我平時很少上網，這件事情是工作人員發給我的，我看到的時候，腦子也是懵的。我第一時間想打電話質問他為甚麼要騙我，我不能接受自己在一段感情裏莫名其妙的變成第三者，我一直希望能有一段單純美好的感情。」現時單身的她不諱言「受傷」了，要一段時間反思。而她也在社交網發文，說向受傷害的人致歉。

另外，陳令韜也發長文回應，指這是兩個人的事情，希望不要再因為這件事傷及無辜，坦言：「沒有逃避，錯了就承擔。」不過最奇怪的，是言語間他向家人和工作夥伴道歉，並提到遺產處理，表示要把遺產留給父母及妹妹，網民即指他不是真男人，犯錯就想了結生命。