餐單曝光︱操到「懷疑人生」　爆肌張振朗挑機張家輝

張振朗拍《拳王》下了極大苦功，早前，《拳王》官方網站「拳王The Ringmaster 2021」發布了首條宣傳片，他苦練多時的爆肌造型終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！而他的爆肌照片，令人想起2013年的《激戰》張家輝，網友驚嘆張振朗今次是否向張家輝挑機！

據知，振朗為了Build出靚肌確是下了不少苦功。早於劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有分量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」

接下來的半年，便是地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單；由於吃白烚雞肉吃到「懷疑人生」，振朗聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」觀乎製作組發布的宣傳照，振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美，可見下了不少苦功。張振朗在劇中飾演為復仇去到好盡，性格正直熱血，黑白分明，堅毅不屈的海正藍，並會與黎耀祥以及朱敏瀚有大量對手戲。

而當年張家輝拍攝《激戰》前用9個月地獄式鍛煉瘋狂塑身，一星期做足7日運動，每日平均做3至4個小時，當中包括跑步、舉啞鈴和打拳等。飲食方面更為苛刻，起初戒鹽、油、糖、澱粉質，只吃白烚雞肉、魚。中段開始日吃2、30隻雞蛋白以增加體內蛋白質，去到拍攝前3日只吃白飯，靠澱粉質令肌肉膨脹起來。去到最後階段便進行脫水，飲水只能嘴角輕輕沾下，目的是收出線條。