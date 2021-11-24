曾與池晟奪情侶獎　朴敘俊螢幕初吻畀咗個男人

韓國32歲男星朴敘俊曾主演《她很漂亮》、《三流人生》、《金秘書為何那樣》及《梨泰院Class》等多部人氣劇集，深受劇迷歡迎，而出道10年的他曾與多位女星拍咀戲，但原來他的螢幕初吻對象竟是男星崔宇植！

朴敘俊於2011年與Keyeast事務所簽約，同年為男團B.A.P成員方容國的《I Remember》擔任MV男主角，翌年他參演韓劇《星夢高飛2》及《Family》，他在《Family》中飾演崔宇植的高中同學，並上演搞笑咀嘴戲，但原來這是朴敘俊的螢幕初吻，兩人至今也維持好友關係，多次一齊去旅行，朴敘俊拍《梨泰院Class》時，崔宇植就曾送餐車到拍攝現場打氣，朴敘俊則有份客串崔宇植主演的《上流寄生族》，今年更一起拍攝綜藝節目《尹Stay》。

而朴敘俊其後曾與男星池晟拍咀戲，他於2015年與池晟及黃靜茵合演韓劇《Kill Me Heal Me》，池晟在劇中擁有7種人格，其中一個人格是女高中生「安耀娜」，對朴敘俊一見鍾情，更在大街上強吻朴敘俊，為觀眾留下深刻印象，兩人更於《MBC演技大賞》中獲得網民票選的「最佳螢幕情侶獎」，相當爆笑。