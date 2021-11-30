【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿六壬午木危日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：動土、安床、作灶

忌：開渠、放水、修井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、巨蟹座

白羊座

財運回升，只要努力工作，可望名利雙收。

金牛座

單打獨鬥的力量有限，有需要虛心向人學習。

雙子座

投資入市要審慎，盲目跟風有可能虧本收場。

巨蟹座

心情暢快，抽空約會另一半，有助感情升溫。

獅子座

社交運不錯，認識不少新朋友，獲益良多。

處女座

重要關頭有人主動幫忙，有受寵若驚的感覺。

天秤座

諸事八卦有可能惹麻煩，宜少說話多做事。

天蠍座

忙碌的一天，很多事要與人交涉，務必謹慎。

人馬座

無論做甚麼都被人針對，心情不爽到極點！

山羊座

對於新事物充滿期待，很想趁機表現自己。

水瓶座

很想好好休息，卻有大堆事要做，難以如願。

雙魚座

被人故意刁難，宜平常心看待，不要太在意。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 是非多

鼠

是日沖煞，情緒不穩，易因衝動得罪人。

牛

財運下跌，投資忌跟風，小心血本無歸。

虎

吉星高照，做事得心應手，易取得成功。

兔

自吹自擂容易惹人煩厭，做人切記謙遜。

龍

腳踏實地工作才有運行，切忌急功近利。

蛇

運勢平穩，無風無浪，可享受平靜一天。

馬

人際關係出現麻煩，必須好好控制脾氣。

羊

桃花旺，心情靚，異性會對你另眼相看。

猴

自信心與行動力強，工作表現突飛猛進。

雞

愛情運不錯，單身者易結識合眼緣異性。

狗

人緣運上升，可從朋友身上獲投資貼士。

豬

頭腦冷靜，臨危不亂，做事獲同事信賴。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

面紋的禍害

印堂是願望的位置，如果出現直紋，叫做「懸針破印」，形狀就如一支針，懸掛在印堂上，代表願望很難實現，想做的事情，要經歷頗多的艱辛，比其他人付出更多，才能完成。

女性的眼肚下見網形紋，又名羅網紋，古書曰：「羅網紋生守涙堂，室前兒女坐空亡」，代表子女緣分非常薄弱，縱使有兒有女，也是形同虛設，除了得不到他們的關心，甚至養育外，有些更恍若仇人，互相憎恨，建議有這紋的女士們，必須為自己將來自己的生活作好打算，不要心存厚望。

眼尾下出現幼直而短的細紋，為桃花紋，男性比女性易有，代表異性緣極重，容易招惹狂蜂浪蝶，如果再配合眼神不正，更是來者不拒，視女人如衣服，往往飽嘗淫慾後，就會再去找新的獵物，不會專心一意，所以女性切記小心。

不論男女，人中是一個非常重要的部位，代表泌尿及生殖，如果出現橫紋，女士輕則在生理周期上，經常出現不適，嚴重會有嚴重婦科病患。男士見之，需要注意前列腺的病變，以及性能力會有提早衰退的現象。