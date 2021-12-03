石英玻璃耳機　印字應援偶像！

踏入年尾又是樂壇派成績表之時，部分頒獎禮設有民選獎項，為求公平投票前當然要重溫歌曲啦！聽靚歌自然要靚耳機，本地耳機品牌thecoopidea全新BEANS DON真無藍牙線耳機內置6mm石墨烯振膜動圈單元，靚聲之餘仲可在機身刻字，由內到外支持偶像！

可印中英文

BEANS DON屬於BEANS系列第6代產品，最大賣點是在官網預訂時，用戶可在充電盒及單邊耳機印上自訂字符。耳機及充電盒分別可放6個及9個字元，並有6款字體、7種顏色選擇，實測仲兼容中文及表情符號，方便印上偶像名或打氣字句，應援必備！惟留意由預訂到收貨最快需要14個工作天，所以想買來做聖誕禮物就要及早準備！

聯乘Sanrio

此耳機設有3款個性化材質機面，一款是玻璃面黑白大理石紋，別具原始味道；一款是純鏡面設計，提供黑、白或粉紅3色；最後一款則與Sanrio聯乘，表面是「夾公仔」及「扭蛋」主題的Hello Kitty、Little Twin Stars及Cinnamoroll圖案，並有鏡面或實色背景選擇，少女見到實大叫「卡哇伊」！

設音樂模式

全線耳機及充電盒的玻璃面均以石英玻璃6.5H材料製成，防刮防花。充電盒配有磁石貼及登山扣環，防止意外跌落，加上耳機本身具IPX5防水防汗能力，適合戶外使用。音色方面，耳機內置防干擾及有效提升頻寬的陶瓷晶片天線，並設有音樂與影片模式，前者提升高音低音，豐富音樂層次，後者強化立體聲，為影迷而設。

同場加映︰耳擴耳機

Shure AONIC FREE內置高級耳機擴音器，聲音細膩低音強勁，並支援Qualcomm apt、AAC和SBC多種音訊編解碼器，透過ShurePlus PLAY程式，用家更可選擇各種預設EQ。符合人體工學的它能阻隔高達37分貝的噪音，另備有波束成形咪高峰，帶來清晰雙聲道音效。