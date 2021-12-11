撼贏波波！方紹聰自爆好想同譚嘉儀拍拖

疫情下不少人都冇工開，日日坐在家中等運到，TVB藝人「娛圈電兔王」方紹聰（奶仔）卻選擇「跳出去」，自資搞網上節目《約女.Yama嗲》，雖前路茫茫，仲要揼錢拍節目，但奶仔寧願像隻電兔不停跳，也不想做一條沒有理想的咸魚，試過、跌過，無悔青春！

節目於網上推出後，反應相當之好，還令他獲《3日2夜》監製張志明睇中，邀他拍攝J2台節目《野外步出》，一圓主持夢，之後再獲該台創意總監C君（鄭詩君）開綠燈，添食拍攝第2輯《野外步出2》，今輯還加碼，女神級嘉賓增至25人，果真「重量級」！

奶仔與一班靚女嘉賓上天下海玩餐飽，亦有掏心訪問，不少女嘉賓更說至淚流披面，問奶仔有何主持技巧能讓女星們真情流露，他道出四字真經「以心相待」：「我覺得人與人之間傾偈，用乜字眼唔重要，真誠、用心傾先係最重要，我都好多謝佢哋願意喺節目度，咁赤裸去呈現自己最真嘅一面。」

「四最」嘉賓

面對不同性格的女嘉賓，問奶仔「四最」覺得「最驚青」、「最捱得」、「最啱傾」以及「最動心」會是哪位嘉賓？奶仔笑言：「最驚青、最嘈，一定唔會令大家失望，當然係江嘉敏，佢又名「TVB大喇叭」絕不是浪得虛名，今集佢玩水上樂園滑梯，把聲高音到呢...最嘈一定係佢，我哋又衰，知佢特別驚青，大家又要搵啲特別驚嘅嘢畀佢玩，但佢好玩得，挑戰完都會好開心。」

「最捱得」奶仔則首推朱智賢（朱朱），他說：「朱朱自己本身都有個網上行山節目，我哋都知佢係行山高手嚟，所以就一齊挑戰鳳凰山虎哮石河，呢個一行要行成十幾個鐘，仲要有攀爬，連好行得、拍過《天與地》嘅攝影師都行到抽筋，我能夠完成都好開心，朱朱真係堅勁。」

至於「最啱傾」，奶仔則指跟自己有差不多經歷的關嘉敏，他說：「我同佢最相似嘅地方係收入，佢講到自己收入好少嘅時候，情況同我當年喺訓練班出身嘅時候差唔多，但我哋都依然爭取機會去裝備自己，都係有一種打不死嘅精神。」

讚譚嘉儀似雅典女神

談到「最動心」女嘉賓，奶仔相當仔細，論外形，他說：「當然係連曾志偉都讚好嘅波波（黃婧靈），佢着上美人魚泳衣嘅時候，真係連我都有啲尷尬，好誇張，唔敢直望。」不過，談到真正動心的，奶仔選了跟「性感」、「美艷」完全扯不上關係的譚嘉儀！奶仔說：「靚唔靚呢樣嘢，好主觀嘅，各花入各眼，佢唔係超級靚，但係喺節目入面，佢同我一齊唱歌，佢一拎起支咪個人好似識發光咁，好亮眼，喺個3分鐘入面，真係好想同佢拍拖，笑起上嚟好似雅典女神咁靚。」靚到似雅典女神仲要撼贏波波，問奶仔可會「真‧行動」？奶仔即笑言：「佢唱歌真係會由心而發靚咗十萬倍，但當然我嘅『愛情』喺首歌結束之後都會完結嘅。」

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化妝：Zomi Yim@Elite Makeup

服裝：852 Tailor House