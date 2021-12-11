東華︱孖性感JW打頭陣　姚焯菲綵排緊張到忘詞

一年一度慈善大騷《歡樂滿東華2021》今晚（11日）於將軍澳電視城舉行，先由JW以及姚焯菲（Chantel）打頭陣，為節目掀起序幕，JW身穿前後Deep V白色晚裝，相當性感，平時穿泳衣都要外披T恤的她可有獲得男友「批准」？她笑言：「佢冇話唔畀（性感），T恤係我自己想加啫，呢條裙好Sparkling，好啱開場着，其實冇乜嘢睇到。」

JW如此性感，問Chantel敢不敢挑戰該晚裝，她即耍手擰頭表示：「唔得，（將來呢？）將來或者可以，但依家一定唔得。」對於打頭陣，Chantel都直言緊張，並指自己綵排時有點忘詞，但身邊的JW就大讚Chantel好叻女，第一次綵排都表現得非常好。唱完序幕後，就讓剛從內地回港的林子祥帶領一班聲夢學員冼靖峰、張馳豪、林智樂以及孫漢霖等獻唱，炒熱氣氛。

同場的汪明荃，其歌迷會多年來都會東華摺銀紙花，今年也不例外，汪明荃表示：「今年佢哋摺咗九魚圖，希望投得嘅善長可以事事如意，（目標價是？）往年都20萬，希望今次都可以。」除了歌迷摺銀紙花，汪明荃與羅家英早前亦已錄影折子戲，並會在節目中播出，該環節已籌得70萬元。