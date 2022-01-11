男性尿道炎困擾可吃甚麼？

Q：本人40餘歲，已婚，兩年來已有三次小便不舒服，最近一次是上個月。小便時覺少許灼熱和疼痛，最慘是半夜會尿頻。西醫開抗生素，說是急性尿道炎，原因是忍尿，叫我駕車開工時要記得定時小便和多喝水，又提議照吓有沒有生尿石。不適維持約5日，最辛苦是首兩日，每次吃藥可痊愈，擔心會重複地復發，想吃一些預防尿道炎食品，但找資料看到那些紅莓汁或乾果的食品，好像是給女性吃的，男性適宜吃甚麼？平時應注意甚麼？還有何以在每次尿道炎，尿道口不時有種捲動的疼痛？是長了異物嗎？

Boris

A：男性患尿道炎，可分爲急性尿道炎和慢性尿道炎，一般分爲淋球菌性、非淋球菌性、致病菌入侵引發尿路感染等之男科尿道炎症。急性尿道炎發生時，主要症狀是尿道產生分泌物、尿急尿頻、尿道有燒灼感和紅腫、小便赤痛、尿混濁等。尿道黏膜表皮流出分泌物、黏膜水腫和有潰瘍。從化驗可得出，尿細菌培養呈陽性結果，尿常規檢查出現白細胞、紅細胞甚至呈現尿蛋白，有部分患者會因上述症狀繼而引起發燒和頭痛。

尿道炎不時復發，閣下不能忽視以下情況 ：第一，每次尿道炎復發都會令男性坐立不安，影響日常生活和工作；第二，尿道炎會危害泌尿和生殖系統，損害性健康，例如尿道炎有機會創傷尿道，使纖維化和變形，做成尿道梗阻和變窄，此外亦會迸發睾丸炎、附睾炎、精囊腺炎、附睾結節、前列腺炎等嚴重問題，精子品質降低引起不育。如尿道炎逐步向上部延伸，若不慎感染到腎臟時其傷害更不堪設想。

第三，尿道炎未治愈或復發時，會經由性接觸傳染給性伴侶，男傳女或女傳男均會發生，所以當伴侶一方患尿道炎，除了需要暫停性生活，亦建議雙方一起接受治療，避免交叉感染而無法根治；第四，急性尿道炎不停復發，致病菌變耐藥性或深層隱藏，會轉爲慢性尿道炎，每每趁患者抵抗力弱、喝酒、睡眠不足、精神緊張時而伺機復發，「不斷尾」易做成心理壓力，長遠影響患者的身心健康；第五，部分患者的尿道炎問題有可能由體內結石或患糖尿病而引致。當結石到達輸尿管和膀胱的交界處時，排尿時就感到痛楚和有炎症跡象，患者感到刺痛或灼熱，所以醫生提議閣下檢查有沒有泌尿系統結石是言之有理。

尿道炎發作時以至痊愈後，尿道前端有捲動感，此症狀源於炎症部位的神經線受牽扯，非關異物。神經線抽動會形成刺痛痠麻，當病情漸漸受控，症狀便會消失。要預防尿道炎，最重要是注意個人衞生及健康生活小節，宜穿透氣內褲，不應忍小便，多透過排尿冲走細菌，而性行為後也應盡快排清小便。飲食方面，除謹記多喝水，日常吃紅莓乾和喝紅莓汁可助預防復發，紅莓含有原花青素，能令細菌難以黏附在尿道壁上，減低感染風險，患者亦可考慮服用紅莓萃取物以更有效地吸收精華。另外，近年外國盛行服用D-甘露糖（D-Mannose），它是一種天然單糖，身體可利用它來清潔泌尿道。D-甘露糖通過清體和維持膀胱內壁的健康來促進正常的泌尿道功能。這類保健食品其實男女皆宜，只是一般來說女性患尿道炎比率高出男性8倍，所以才有錯覺這些保健食品是給女性服用的。請留意，保健食品並無殺菌效用，所以當尿道炎發作時，必須求診和按醫生指示完成抗生素療程。

李偉儀