曾志偉自監自演開新片　陳家樂周家怡有得萬歲最開心

由藝人陳家樂、周家怡、恬妞、許靖韻、方力申等演出，曾志偉監製及主演的英皇電影《出租家人》舉行拜神儀式，老闆楊受成親臨探班並主持儀式。身為導演的劉偉恒，坦言一早認定男主角非志偉莫屬，更以誠意打動他兼任監製：「志偉係公認出色嘅喜劇演員，同時又能準確拿捏感動位，非常適合呢套戲嘅角色，我第一次拍喜劇，希望佢可以兼任監製兼提供寶貴意見，果然佢係會即興加啲對白，仲喺表情、走位等各方面，無私奉獻自己最獨門技巧，真的好感謝佢！」

而陳家樂與周家怡對於能與志偉合作感慶幸，家怡笑說：「志偉好專業，甚至連機位都瞭如指掌，埋位時都不會令大家緊張，最開心係佢成日萬歲，有得打邊爐！」家樂亦表示獲益良多：「志偉會留意到好多細位，即場同我哋分享，令拍攝更加流暢。」過往走陽光大男孩路線的他，今次卻演一個背負童年陰影、經歷過創傷的男人，造型上有所突破，除了一頭亂髮，還留了鬚，他說：「導演想呢個角色有爛撻撻、不修邊幅感覺，於是設計咗呢個新形象，鬚係真，頭髮就因為之前剪短過，惟有駁啲假髮，有時會焗到頭頂不斷冒汗，會有啲唔習慣。」家怡則化身醉心演戲的舞台劇演員，同時是一名單親媽媽，不過她表示與小演員演戲非常輕鬆，不用特別培養感情：「呢位小朋友天生食呢行飯，會主動同大家混熟，演出好專心，從來唔扭計。」

而繼三年前賀歲片《如珠如寶》後再度接拍港片，恬妞不諱言感覺如走進時光隧道：「上次對手多數係前輩級，大家都熟、好親切，但今次完全唔同，大部分演員同工作人員都係年輕人，令我好似返去當年啱啱嚟香港拍戲嘅年代。」談到首度與家樂及家怡合作，恬妞讚不絕口：「佢哋都好努力，好似有啲對手戲，佢哋早兩日已經排咗戲，好快上手，演得好自然，唔係流於表面，係有內涵！」對於今次從台灣來港拍戲，恬妞需事先進行隔離，她說：「依家去香港、內地工作，咩地方都要隔離，所以同期只可以選一個地方，為了呢套戲，我一直拖住在內地工作。」