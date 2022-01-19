與麥浚龍再度合作　薛凱琪脫離童話玩另類偷情

歌手薛凱琪（Fiona）與麥浚龍（Juno）相隔多年再度合唱，推出新歌《月球上碰面》，甚有驚喜。其實在這首歌面世前一星期，Fiona推出另一單曲《月台上碰面》，兩首歌曲甚有關聯。而事實上，兩首歌確實在描述同一個故事、同一對男女。不同的是，《月球上碰面》加了男生的聲音，提供了男生的角度，為聽眾帶來更立體的體驗。

Fiona本身是個既浪漫又富有少女心的人，自出道以來，好多歌都跟「童話」有關，不知不覺間塑造「童話公主」的形象。但隨着人變得成熟，Fiona的想法已經不再天真瀾漫，歌曲亦嘗試在「現實」與「夢幻」之間取得平衡，連身邊的人亦觀察得到，所以令Juno產生了「月台與月球」這個故事的概念。Fiona說：「從前的自己受童話世界保護，認為所有事物都是美好的，對於這種虛構的善良與美麗有種莫名的執着，其實可能是因為自己一直在逃避面對真實的世界。人漸漸長大，亦漸漸學懂『現實』是怎麼一回事。」對於Fiona這個微妙的轉變，Juno亦有類似的想法，當他在講解這首歌曲的誕生過程時候，用了一個很有趣的描述，他說：「Fiona以前的音樂其實都是她在飾演一個童話故事中的小女生，所以有非常純真的內容；但這位小女生是時候走出這個童話世界，合上這本童話書，可能她會成為一位大家從未見過的人。」他覺得以前的Fiona代表日光，因為富有正能量，予人溫暖光明的感覺；但他想跟她做一首屬於夜晚的歌曲，讓大家接觸這位女生比較貼近現實、比較陰暗的一面。

「貼近現實」意思是代表歌曲像真實世界中的你與我一樣，比較多更複雜的情感，故事設定《月台上碰面》及《月球上碰面》是兩首極度浪漫的歌曲，正講述一對男女的美麗懈逅，而這種邂逅包含了許多虛無又不真實的元素，包括「緣份」、「錯過」、「傾慕」、「留白」等，這首歌在描寫的其實只是大部份人都曾經經歷過的處境，就是愛上一個不對的人。Fiona飾演的這位女生一直沉醉在童話世界，因為她在現實世界中一直等待一個人，每天晚上都在火車月台上等，卻一直等不到。另一邊廂，在月台的對面，同時有另一位西裝筆挺的男生，在晚飯時出現，似乎都在等待着一個人。二人同時間同地點，每日重覆，在這種緣份的推使下漸漸建立了有趣的關係，及得到了某一種慰藉。

Juno在寫故事藍本時便已決定歌曲要分為兩個章節，第一個章節就是《月台上碰面》，從女生的角度出發，表達許多女生心中的想象；《月球上碰面》理所當然描寫更多男生的角度。但當大家都以為男生的版本可能更理性、貼近現實、更殘酷的時候，意想不到的劇情發展，原來在男生的世界裏，二人的愛情故事是可以發生的，只是發生的地點不在月台，而是更「離地」的「月球」上。