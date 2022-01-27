結婚未夠兩年︱張致恒被離婚　雯雯晒日落相：分開不代表完結

藝人張致恒北上搵食，掉低老婆雯雯與兩個仔仔在香港生活，有指雯雯自從張致恒北上後，情緒一直不穩，曾於社交網出Post講「關係結束」，當時張致恒經理人就回應「他們會沒事的」，不過直到今日（27日）雯雯在社交網的限時動態上載日落相，寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過得更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」而張致恒社交網未有回應及宣布離婚。兩人於2019年結婚，未夠兩年雯雯就單方面宣布離婚。

Steven於去年聖誕節到內地工作，當時還晒老婆和兩名兒子合照，感謝老婆睇住頭家，又話自己會努力工作，希望下年可以一家人一齊過，文尾更寫下：「我愛你老婆。」之後就未有發現他們再有任何互動，而日前Steven突然上載單拖帶大仔往郊外溫馨遊玩的短片，似有感觸寫道：「跑着跑着就長大了，陪你長陪你看世界，記錄美好童年，孩子的快樂很簡單。」

張致恒與太太區燕雯在2019年奉子成婚，婚後先後誕下兩名兒子，分別是2歲天寶與1歲天牧，由於當時Steven一腳踏兩船，形象直插落谷底，令收入大縮水，為生活要被迫轉行做侍應，更曾被人貼街招追債，直至近年有機會到內地發展，收入終於有所改善。怎料，婚姻卻開始出現問題，去年11月雯雯突然在社交網撰文提到關係結束，又上載一張單人照，寫上：「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來，每一個選擇，都係考慮得好清楚之後嘅路點樣係最好，沒有仇恨沒有怨恨，對日後會更好。」但當時steven透過經理人回應表示婚姻沒有問題，想不到兩個月後即宣布離婚。

對於被太太離婚的張致恒尚未回覆，他的經理人說：「唔好意思，我都未清楚，Steven冇搵我。」而Steven前藝人家姐張詠恩聽到弟婦宣布已離婚表示：「吓？我真係呢一刻先知，佢哋嘅問題由佢哋自己去解決啦，我不加意見了。」自從Steven返內地工作，兩姊弟都冇乜聯絡，以前曾收留Steven同住的好兄弟張彥博也驚訝說：「我唔知喎！」