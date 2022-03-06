【心理測驗】你所討厭的顏色　卻是命定另一半

一個人對不同事物的喜好看似是毫無轇轕，但其實亦可以是息息相關，比如在挑選食物、飾品時，除了?重款式外，你亦可能會被其顏色所左右，可見一個人的各種喜惡，都有機會反映他們的喜好及觀念。日本「幸＊Style」的一條心理測驗大受歡迎，選擇一個討厭的顏色，就可以看出你的隱藏性格和理想伴侶類型，不如一齊玩下！

【問題】

請從以下4種顏色中，選出你最討厭的顏色。

A.藍色

B.橙紅色

C.粉紅色

D.灰色

【結果分析】

A.理想對象：成熟穩重的人

藍色算得上是理性的象徵，而討厭藍色的你可能是一個缺乏「理性」的人。處事成熟、能在精神上支持你的，人會是你的理想伴侶，因為你本身是一個容易感到不安，而且想法負面的人，這樣的伴侶不但可以聆聽你的煩惱、撫平你的不安，而且可以為你帶來解決方法。如果對方可以給你足夠的勇氣及力量，你就會變得更強大及堅強。

B.理想對象：認真踏實的人

無論是象徵活力的橙，還是熱情的紅都不是你喜歡的顏色，代表你是個性認真且踏實的人，喜歡一步一步向目標邁進。與你個性相似的人會是你的理想伴侶，雖然有時你會被與你相反、性格自由、奔放的人吸引，但如果要長期交往的話，還是相近的人能為你帶來更多的安心，能有更多的話題及共鳴，相處起來更舒服。

C.理想對象：細心溫柔的人

粉紅色可說是少女的顏色，亦帶一點幼稚的感覺，不喜歡它的你，骨子裏是個成熟、溫柔的人，而且會細心對待身邊的事物，因此，你會被同樣待人溫柔且細心的人所吸引。如果對方只是待人溫柔，而對別人態度惡劣，你亦會非常反感，因為你同時亦是一個充滿正義感的人。兩個溫柔的人能走在一起，自己舒適之餘，在別人眼中亦十分相襯。

D.理想對象：截然不同的人

討厭沉實灰色的你，在現實生活中找不到感興趣的點，甚至對一成不變的生活感到厭煩，希望改變一下自己；因此你的理想伴侶是一個與你相反的人，或者你們之間完全找不到共通點，但對方可以找你走進未知的世界，探索期間你會逐漸被這樣的人所吸引。對方能為你的生活帶來不一樣的色彩，令你期待每一天的到來，可說是命運的安排。