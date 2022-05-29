【心理測驗】發夢王大歷險　遊走現實與想像之間

世界上有好多事情都有兩極，比如太幼稚及太成熟，前者可能太以自己為中心，後者又太以別人為慮。又比如一個人的愛做夢程度，如果太愛幻想就會活在自己的世界中，不愛幻想又會十分無趣，而你認為自己是不是一個白日夢空想家呢？日網「Curazy」的心理測驗，據說相當神準，就看看你的發夢程度吧！

【問題】

請從以下6隻樹熊中，選出你最喜歡的一隻。

A.1號樹熊

B.2號樹熊

C.3號樹熊

D.4號樹熊

E.5號樹熊

F.6號樹熊

【結果分析】

A.白日夢程度 20%

事實你是一個想法現實、不太會幻想的人，因為比起在腦袋裏空想，你更想要親自去體驗。所以你會沉迷VR遊戲、科幻電影等虛構世界之中，即使你知道這是現實之中不可能出現的世界，但你亦能「親身」去體驗它，這已經讓你非常滿足。

B.白日夢程度 100%

非常喜歡奇幻世界的你，應該看過不少科幻小說和夢幻故事，對你而言，幻想與現實一樣重要。在奇幻世界與動物交談、在天空飛翔，甚至所有的事都很常見，有時你甚至會把現實與幻想混淆，令你有更多豐富而靈活的想法，不會受刻板印象所限。

C.白日夢程度 40%

當你日漸長大，似乎幻想亦逐漸減少，不妨回想一下小時候有過的幻想！童年的你可能有一點點孤獨，有一個想像的朋友、會跟公仔、玩具說話，雖然長大了少了奇思幻想，但這些經歷都令你成為一個情緒豐富的人。

D.白日夢程度 80%

與別人不同的是，你能把白日夢變成自己的特長，創作出不同的作品，如小說、畫畫等等，你似乎在創建一個平行世界，並與他人分享，在這個世界裏，你可以盡情地想像，跨越時空，把空想以另一種方式化為現實。

E.白日夢程度 0%

你是一個現實主義者，甚至認為幻想是浪費時間，比起想那些不會發生的事，你更相信自己的親眼所見。你認為直接採取行動比在腦海裏進行不切實際的幻想要快。對於神話、小說等虛幻的事不感興趣，更喜歡有證據及數據的故事。

F.白日夢程度 60%

雖然你的想像偏向現實，但通常是既悲觀又誇張的存在，如「萬一有危險怎麼辦？」、「萬一病倒了怎麼辦？」，可以說是杞人憂天。不過，這其實是大腦對你的保護，令你遇事時不會太慌張，因為心理上早有準備。然而，人要活在當下，想過後還是去開心玩一下吧！