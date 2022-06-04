Toyota RAV4 Hybrid　性價比更高？

搭載TNGA底盤的2022版RAV4不止LED頭燈、日間行車燈及前霧燈換上新設計及內裝配備升級，更首次追加Hybrid版。（方偉堅攝）

豐田人氣SUV-- RAV4最近番咗2022新版，輸港版本除了搭載2.0偈的Luxury版，今次還追加了搭載2.5偈及恒磁同步交流電馬達的Hybrid版，雖然論兩車的總車重，Hybrid版稍重65kg，不過油耗數字都一定係Hybrid版靚仔啲。據廠方提供的油耗數字(歐盟6D模式) ，Luxury版每公升油可行13.5km，而Hybrid版每公升油可行17.1km。

動力輸出方面，兩者都係前驅，配備10速Direct Shift CVT 波箱的 Luxury版，最大馬力和扭力輸出分別175ps和208Nm；配備e-CVT 波箱的Hybrid版，總馬力達217ps，最大扭力輸出221Nm（其中電馬達可在0-4,160rpm時輸出202Nm大扭力。）

睇埋兩者的售價，僅$26,040之差。Hybrid版只是剔除了滑動式大天窗、附設轉檔撥片的軚環發熱功能、電動調校駕駛席的記憶功能和全車座椅不是用原廠皮革，而是原廠仿皮包覆。但其鬼面罩、輪拱、霧燈均特別採用了亮黑飾件，腳下的18吋合金輪圈也採用了黑色，動感十足。

規格表

車型：五門五座位混能SUV

動力系統：2.5L直四雙VVT-i配電馬達

總馬力：217ps

最大馬力：（引擎）178ps/5,700rpm；（電馬達）119ps/4,160rpm

最大扭力：（引擎）221Nm/3,600-5,200rpm；（電馬達）202Nm/0-4,160rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：e-CVT無段變速自動波

車身體積：4,600×1,855×1,685mm（長×闊×高）