月餅早鳥優惠　AK姜濤加入戰團

端午節剛過不久，各大月餅品牌或餐飲集團已將目標瞄準中秋節，紛紛推出月餅預訂或早鳥優惠，就連人氣MIRROR部分成員都推出自家品牌或擔任代言人，想買月餅就要趁早喇。

AK自創品牌

MIRROR成員八足咁多爪，部分更設立自家品牌推出不同產品，AK江爗生上年開設的品牌KYUBI，宣布會推出「十五‧夜」中秋限定月餅禮盒，內有6件迷你流心奶黃月餅，餅上印有2款品牌Logo，包括吉祥物月宮神兔和代表9 月的「玖」字，每個月餅有獨立包裝，相信各粉絲已磨拳擦掌，搶先預訂。（8月初開始換領）

姜濤加持

近年的各類型廣告被MIRROR各成員瓜分，人氣王姜濤幾乎和大家朝晚相見。出名為食的他為Häagen-Dazs 雪糕月餅擔任代言人，品牌今年和法國羅浮宮博物館合作，以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題，打造多款月餅禮盒，如「七星‧藝月」有巨峰提子流心配士多啤梨雪糕、「九星‧賞月」是雲呢拿雪糕配肉桂蘋果夾心和杧果雪糕，「羅浮‧映月」是日向夏蜜柑檸檬夾心配士多啤梨雪糕，「殿堂‧瑰月」內是黑朱古力杏仁雪糕、伯爵茶拖肥夾心配夏威夷果仁雪糕，另外還有經典月餅系列和新出的賞‧歡聚冰袋套裝等，由現時至8月8日預訂各款雪糕月餅，一般客戶可享低至68折、指定會員及信用卡客戶，享64折早鳥優惠。（9月1日開始換領）

矜貴魚子醬

魚子醬除了配餅乾或多士享用，原來亦可以是月餅餡料，高級食品品牌 Royal Caviar club早2年開始推出魚子醬月餅，今年將會推出4款全新口味的2022年特別包裝，月餅以北海道鮮忌廉、意大利士多啤梨和黑松露、日本海藻糖和魚子醬等打造，當中包括雲呢拿、松露、士多啤梨和北海道芝士蛋糕口味，由6月13日至7月31日預訂，可享約87折優惠。（8月1日開始換領）

買4送1

為了吸引客人，除有折扣優惠，買得愈多亦愈抵。今年請來古天樂任代言人的皇玥，有多款不同的月餅系列，今年新增花膠奶黃月餅，花膠粒和奶黃餡混合，滋味又添口感。在這個6月，每款月餅都有不同的早鳥優惠價，另外每買4張任何款式的月餅禮券（單一訂單），可獲贈1張傳承系列的精選中秋禮盒禮券。（7月18日始換領）

早買折扣高

俗語話：早買早享受，愈早訂通常折扣愈高，香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒今年推出迷你奶黃和迷你士多啤梨乳酪奶黃月餅，於現時至7月31日選購有早鳥75折，8月1日至31日則有85折，如在餐廳直接訂購10盒以上，更可享用特別折扣優惠。（８月１日開始換領）

優惠有得揀

除了奶黃月餅，傳統的口味其實亦有捧場客。1957 & Co. 今年推出傳統的雙黃白蓮蓉月餅，由現時至８月９日前購買，可獲７折優惠，若然是指定會員，可享買二送一，謹記2項優惠

不能同時使用，客人可按需要選擇。（8月12日開始換領）

最低55折

想送禮，要大量選購的話，當然要格至最低。由現時至7月11日，選購美心的傳統月餅和冰皮月餅，如雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、七星伴明月、九星迎月、低糖蛋黃白蓮蓉、金腿五仁或各款冰皮禮盒，最低可獲55折早鳥優惠。（雙黃白蓮蓉月餅6 月20日開始，其他於6月30日開始換領）