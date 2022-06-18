一講就面紅！菊梓喬親解同吳卓羲關係之謎

3度獲頒「最受歡迎女歌星」的菊梓喬（Hana），事隔多年終於派上非劇集作品《愛無餘地》。她接受電台訪問時，除了憶述面對悲慘身世的堅強外，曾經被指是前唱片公司高層何哲圖「寵兒」的她，經歷高層大地震、伯樂離巢、以及大批炎明熹等星夢後輩掘起，她也表現得極為冷靜。

最緊要做好自己

Hana指當時得悉公司人事變動後，沒擔心過自己的歌唱事業：「只是覺得好突然！有問Herman（何哲圖）甚麼事，他只說：『大人的事，細路唔好理！』」對於之前高峰期1年派7至8首歌，今年暫只得1首，她不覺「失寵」:「因為這2年疫情影響慣了等待，有歌出已經好好，我沒刻意爭取，只希望一直有歌出。何麗全（無綫高層）入主也有跟我談過，想我快些開演唱會。」面對這2年炎明熹、姚焯菲等大批聲夢後浪掘起，Hana也指不怕比較或公司資源被分薄：「年年都有新人，最緊要做好自己，根本不同generation，不覺有壓力。」

Hana最震撼的新聞，莫過於去年與緋聞男友吳卓羲突然爆出緋聞。去年9月，男方在社交網發空白貼文卻標籤了「菊梓喬」三個字，及至除夕年騷，男方更偕家人欣賞女方演出，令二人緋聞急劇升溫。

被問及曾嚴禁她拍拖的前老闆假使仍在位，會否追問她與吳卓羲的緋聞，Hana說：「我估他會問，他就像我爹哋，會擔心我拍拖會沒心機工作，他常說：『去拍劇的人必定會拍拖！』所以他一直唔畀我拍劇。」

問及與吳卓羲不曾合作怎認識，Hana說：「我們沒合作過，但本身認識，也不是識了很久，數年吧，是有共同朋友介紹，會一齊吃飯。（印象？）覺得他好搞笑囉，他很懂得跟人開玩笑溝通，令大家都開心。」至於事前知不知男方會在社交網tag她名字，她說：「佢話Tag我就代表關注我，我是聽他這麼說，但事前是不知的，沒想過後果是這樣，都幾得意囉！沒甚麼困擾。」直接再問二人現在的關係，Hana有點尷尬及迴避說：「都係咁啦！哈…都係咁啦！（朋友？有機會發展的朋友？）這個問題很難答，哈…我跟他的關係…不屬工作，不是太好拿出來談。」

理想對象是「高富帥」

Hana曾說過理想對象是「高富帥」，吳卓羲正好合乎她的條件，她即時笑至面紅耳熱說：「當時講就係咁講啫，哈哈！都是的…都是的…哈…好熱呀…」作為女性雖然已36歲，Hana揚言不急於結婚或組織家庭，因為這2年經歷疫情影響，讓她明白最重要是活在當下。