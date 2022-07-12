「馬國女神」劉芷希狂減4磅贅肉　着泳衣拋D奶回饋香港觀眾

有「女神之父」稱號的前無綫監製張志明，於舊東家製作《3日2夜》發掘不少「高CUP素」女神如張秀文、張曦雯等，如今成為余詠珊新公司「好好製作」旗下猛將，為香港開電視製作全新旅遊節目《重新出發》，並邀得3位身材火辣的女藝人如沙律、陳芷尤及「馬國女神」劉芷希，帶大家暢遊東南亞。

曾經在無綫劇集《黃金有罪》飾演紅牌舞女「莫莉莉」一角的劉芷希，以33D驕人身材令觀眾留下印象！17年以珠寶小姐冠軍入行的她，在無綫3年演出不少劇集，後來回流家鄉馬來西亞發展。今次為香港開電視演出《重新出發》，正好盡地主之誼帶觀眾暢遊馬國，將當地新發展，包括酒店餐廳、商場和好玩的地方介紹給觀眾。

節目中當然不少得泳衣上陣，疏懶修身的劉芷希用了一星期時間減去4磅贅肉，才有信心穿泳衣出鏡，見她在水池的泳照亦狀態大勇，不過她稱自己畏高，當拍滑翔傘時卻畢生難忘，她稱：「因為有畏高，如果唔係工作冇可能玩滑翔傘，拍攝時大家都好緊張，拍完後先發覺攝錄機冇開掣，要重拍多一次，真係令我畢生難忘！」至於泳裝造型吸睛，她讚自己好叻：「咁快可以減磅，但唔敢着比堅尼，（當地開放？）所有回復正常，變番好熱鬧，（你經營的茶室生意好嗎？）係我爸爸跟男友一齊開，生意正常番，但之前蝕咗少少，希望開番可以收支平衡！」