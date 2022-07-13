【是日通勝】

農曆六月十五

壬寅年 丁未月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：移徙、出行、嫁娶

忌：理髮、穿井、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：11、24、32、34

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：性格樂天易獲幸運之神眷顧，勿再自尋煩惱。

金牛座：平凡是福，做好本分，毋須在意別人的評價。

雙子座：運勢一般，謀事勿心存僥倖，切忌不擇手段。

巨蟹座：精力旺盛，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

獅子座：謀事要盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

處女座：包容不等於縱容，要讓身邊人知道你的底線。

天秤座：財運差勁，投資要審慎，不要打腫臉充闊佬。

天蠍座：不要長時間玩手機，好好保護你的靈魂之窗。

人馬座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

山羊座：幸運指數排第一，單身者有望打破感情悶局。

水瓶座：財運稍遜，急躁會影響判斷力，易因小失大。

雙魚座：便宜莫貪，勿損人利己，謀事要對得住良心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）雞 欠自信

鼠：事業運處於弱勢，宜抱持順其自然心態。

牛：貴人運強，不妨於職場上大膽表現自己。

虎：無風無浪，只要做好本分，不會有煩惱。

兔：人緣非常好，獲身邊人力撐，生活稱心。

龍：好勝心太強，易惹人厭煩，宜保持低調。

蛇：工作運平平，內心有鬱鬱不得志的感覺。

馬：情緒不穩，與人相處容易發生口角之爭。

羊：話頭醒尾，求知欲強，宜抽空自我增值。

猴：處事嚴謹，思慮周全，容易獲上司認可。

雞：是日沖煞，抗逆力差，易被小挫折打沉。

狗：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

豬：精神飽滿，得力助手現身，事業現生機。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

步姿顯個性

在動態相學中，有陰陽之分。「走」屬陽，「坐」屬陰；陽主動，陰主靜。之前分析過有關坐姿，這次就來揭示步姿與個性的關係。

‧步速特別快的人：

代表行動迅速，做事果斷，能夠把握機會；但因不夠細心，容易因疏忽而出錯。

‧擺動太大：

雙手擺動甚大，走路動作特別誇張者，為人熱情，有助人之心，但思想不夠成熟，容易衝動誤事。

‧走路特別慢：

人未到老年，但行路特別慢者，代表凡事講求穩重，按本子辦事，不容易受他人影響，但有時過於迂腐。

‧頭向下望：

走路時頭常向下垂，膽識不夠，常有負面思想，行動力又不足，以致常常不戰而敗。

‧頭先過步：

走路時身體向前傾，有「頭先過步」之情況者，做事太急進，多數招致失敗。

‧常向後望：

走路時常向後回望的人，猜疑之心太重，妒忌心也重，難以結交知心友。

‧積福之走路姿態：

最好之走路姿態：穩健而不徐不疾，雙手擺動較少，頭不垂低，一生較易積累財富，福氣較佳。