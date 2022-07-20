MIRROR成績學歷逐個捉　Edan獲封學霸擔當

今日（20日）DSE放榜，MIRROR成員Edan（呂爵安）細妹「小如豬」考獲三科5**、三科5*以及兩科5、最高分五科成績共考獲33分，六科成績更達39分嘅佳績，超越阿哥成為「呂家學霸」，引起全城熱話，令阿哥所屬嘅MIRROR學歷再被提起，其中Edan向來係MIRROR中嘅學霸擔當，與細妹同樣讀可風中學嘅佢，當年DSE考獲最佳五科25分成績，當中中文科5、數學科4和通識科5*，並畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）。而Anson Lo（盧瀚霆）成績都拍得住Edan，於DSE考獲最佳5科成績23分，中文科取得5*、英文科取得5，其餘科目為4，及後升讀香港城市大學工商管理學學士，但為追夢未有完成大學學位。

至於其他成員雖然公開試成績不明，但亦不乏高材生，當中陳卓賢（Ian）畢業於香港城市大學公共政策與政治系，同時體育成績出眾，曾為排球港隊成員，勇奪過不少冠軍，同樣畢業於城大的，還有修讀電腦科學系理學士的Stanley（邱士縉），以及修讀電子物流及科技管理學學士的Alton（王智德），另外Frankie則同樣擁有學士學位，於香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士學位畢業。而浸大代表，則有副學士畢業的Jer（柳應廷）及修讀高級文憑課程的Tiger（邱傲然），至於Anson Kong、Lokman、Jeremy及姜濤，則因為追夢入行而沒有繼續學業。