于正開拍《魷魚遊戲》古裝版　劉浩存未試鏡先被Foul

新一代「謀女郎」劉浩存近年是非纏身兼「民望」下滑，更有網民為她「推劇」！《延禧攻略》內地金牌製作人于正昨日宣布開拍古裝版《魷魚遊戲》，並已面試了逾百名演員，惟他因回覆網友說或考慮試用劉浩存後，即掀起網民「說不」潮，他即轉軚表示嚇得打消念頭！

由韓星李政宰主演的韓劇《魷魚遊戲》譽滿全球，打造多部經典內地劇包括《延禧攻略》及《尚食》等的著名內地製作人于正，昨日在社交網透露籌備中的新劇如古裝版《魷魚遊戲》：「劇本挺好看的，有原著小說，絕對尊重原著，原著遠比韓劇出來的早，我是比喻，不要瞎黑。」又指造型上參考敦煌壁畫，並會放棄濾鏡拍攝，揚言會盡量採用未曾合作的演員：「即使合作過也會是大反轉的人設。」又強調非「快餐劇」，參演的年輕演員須接受琴棋書畫及禮儀等培訓：「沒有時間的明星可以止步了。」

建議搵趙露思合作

自稱已面試了逾百名演員的于正，有網民留言問會否考慮用「謀女郎」劉浩存時，他說：「為啥不能？」怎料此話引來大批網民「說不」，力勸他別起用劉浩存：「千萬別，可影響收視了！」、「大家都不喜歡的人你就別用了，你的新劇我還想看！」又提議可跟爆紅的趙露思及王楚然等合作。面對網民紛紛反對，于正立刻「轉軚」：「看到這麼多評論，嚇得我連試的念頭都不大敢了！」

劉浩存於前年主演張藝謀執導的電影《一秒鐘》而入行，惟頂着「謀女郎」光環的她出道以來是非不斷，包括被指改年齡、偷文抄襲、囂張扮巨星、其母所辦的舞蹈班曾因指導「拱橋」動作不當令7歲女孩半身癱瘓等。