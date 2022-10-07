梅艷芳與日籍歌手一段情　梅媽不滿終分手：阿梅真係聽我說話

已故巨星梅艷芳的媽媽覃美金接受港台《舊日的足跡》的訪問，講述對女兒的思念，並回憶女兒生前的點滴，雖然梅媽跟兒子梅啟明已脫離母子關係，對梅啟明經常向她荷索金錢，她也曾斥責這個兒子最衰，幾十歲人仲「沙沙滾」，但談到明年三月她100歲生日，她說：「我祝世界和平，人人有工開，家宅歲歲平安。明年我希望由孫兒和我做生日，我的生日願望係希望同阿仔修補關係。我經常夢見佢哋三個（已離世嘅子女），同佢哋傾偈，不過，我最開心係阿梅話畀我知：『阿媽，你唔使擔心，我冇落到地獄』，聽完我覺得好開心，鬆咗一口氣。」

梅媽媽99歲依然中氣十足，她強調阿梅並非真正患上癌症，而是抑鬱所至，所以勸大家切勿 抑壓自己。她說孫兒因為《梅艷芳》電影再次找她。她說：「文皓（梅愛芳兒子）好乖，佢同我視像通話時話：『無論上一代有咩恩怨，你始終係我婆婆。婆婆你唔好喊，我回香港一定會搵你....佢個樣真係好似阿Ann（梅愛芳）。其實佢哋（文皓和弟弟）出生時我都有陪伴在側...佢哋嗰邊誤會阿梅有錢，但唔願意幫忙姐姐醫病，其實全部都係阿梅出手相助嘅。當年喺醫院，阿梅叫我先帶兩個小朋友回家。佢話如果我唔走，佢就係唔理啦。」

今年10月10日是阿梅艷芳59歲冥壽，梅媽表示每天都掛念着女兒：「其實阿梅十分重視自己嘅生日，佢鍾意熱鬧，小時候生日佢鍾意約同學回家跳舞唱歌。我每年都會叫佢大哥買10磅大蛋糕畀佢。我好掛念佢。佢一直所做嘅都唔係壞事，卻落得咁樣收場，我都有啲心淡。」

梅媽記得當年阿媽來不及到醫院在家中出世，她包着胎盤去醫院剪臍帶，當年阿梅爸爸是廣州地主，但她不想再提，她說：「我一個人帶住三個由廣州去澳門，再來到香港，之後生咗阿梅。阿梅自小多病，我將佢上契畀觀音娘娘，她七歲時喺返學途中喺花園街被車撞到，喺九龍醫院住咗一個多月，佢隻腳被綁住吊起來，好淒涼。」

阿梅在演藝上成就有目共睹，梅媽坦言沒想過自己的女兒會成為「香港的女兒」，她說：「可能因為香港人覺得佢活潑又有愛心，佢小時候喺街見到乞丐，身上有錢都會畀佢哋，同學打架，佢又會去勸交 ，把兩邊嘅人分開，同佢哋講『我哋係同學，唔好嘈，做人唔好打交，唔好咁亂』，佢同姐姐姊感情要好，當年姐姐幫佢攞表格參加新秀比賽，阿梅得獎後就送咗一層樓畀姐姐。」

梅媽媽沒有看過電影《梅艷芳》，她會忍不住眼淚：「我感謝電影公司為阿梅拍呢套戲，畀全世界都知道有梅艷芳。阿仔話要攞番版權，我話當然唔可以，人哋咁有心，嗰啲唔係我哋可以干預。（女主角似唔似阿梅？）你哋講啦，我唔評論，我只請佢哋多搜集真實資料，唔好將阿梅描述成不三不四嘅，否則我會追究，我只係講咗呢啲。」

她指阿梅跟張國榮真是好朋友，雖然兩人成日一齊，但他們沒有拍拖，張國榮走了後，阿梅很傷心，很久都食不下嚥：「張國榮死後冇耐，佢都跟住走埋。」談及當年梅艷芳的日籍男友，梅媽媽直言：「我唔贊成佢跟嗰個日本歌手，佢哋喺紅白大賽認識，阿梅好鍾意佢，不過我認為始終係日本人，我唔鍾意拒絕咗，阿梅真係聽我說話。」