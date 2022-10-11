娛圈單打︱內地網民力量大　得罪粉絲冇運行

張智霖和袁詠儀這對銀色夫妻在內地撈得風生水起，惟水能載舟亦能覆舟，兩公婆近日忽然是非纏身。事緣Chilam參加綜藝節目《披荊斬棘2》，突然以「補辦婚禮」作為舞台，靚靚身穿婚紗感動出場，撼贏了任賢齊組。惟事後卻遭內地網民狠批勝之不武，「哥哥」蘇有朋更暗寸有人借節目賣溫情。事件不但令Chilam形象受損，靚靚更受到牽連，其唯一影迷會「永遠心儀」在經營了24年後宣布永久關站。

何以長情粉絲忽然絕情？有網友爆料，指靚靚跟老公的粉絲走得比跟自己的粉絲還要近，兩邊粉絲鬧交，她還跑去教訓自己的粉絲，說愛她就不要傷害她的家人。靚靚護夫情切，厚此薄彼，終於把自己的粉絲也開罪。

一直有傳內地的真人騷都是早有劇本，連現場觀眾都有擬定好的反應，今次究竟是藝人的意思，還是製作方的意思，實在不好說；唯一可以肯定的是，只有觀眾喜歡才是王道。

2019年的《妻子的浪漫旅行2》，Chilam也曾經在節目中向靚靚求婚，之後還補拍婚紗照，感動了很多人。但同一條橋循環再用，效果便大不同，上次是戀愛節目，今次則是競技比賽，網民覺得做法不公平，兩公婆「好假」，諷刺二人「上一個綜藝結一次婚」，顯然不是無的放矢。

再說，內地網民的力量不同香港網民，香港網民口說罷買，最終變成爆買，得啖笑，內地則不然，網民對明星的批評都是很認真，有關單位也很重視網民意見。胡杏兒參加《乘風破浪3》，遭內地網民鬧爆表現自私，也得捲鋪蓋走人；今次連靚靚的死忠粉也脫粉，豈是一句「不懂網絡世界」便能收科。