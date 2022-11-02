娛圈單打︱落選港姐再角逐　無綫殺出新血路

曾幾何時看過一個烹飪節目，內容講述「煮持人」打開雪櫃有甚麼食材便拿來入饌，無綫日前播出的《香港小姐再競選》就是以這種手法烹調出來的惹味菜式。

這個節目的大橋只有一個，就是集合了14位曾參選港姐卻沒入圍，或落選後加入了無綫的女藝人再追逐一次選美夢。由於這種「港姐Reboot」實在少見，不但最高收視達17.1點（約111萬觀眾），節目播出當日，在網絡搜尋趨勢排名中更只屈居第二，僅次於切身利益「消費券到期」，而參選者「麥皓兒」、「何沛珈」則分別佔據第3及第5名，足見節目的吸睛程度。

值得一提的是，在選出陳懿德、李芷晴及何沛珈成為最後3強，正要宣布冠軍誰屬時，司儀問觀眾：「大家話係幾號呀？冠軍係11月19日，台慶再選過」，將關子賣到台慶當晚，人們都已經看了一大半，最終回究竟看不看呢？變相又替台慶吸觀眾，這個策略很會玩。當然，硬件雖好，都要軟件扶持，3強既富顏值又具好身材，全是理想女友的標準類型，陳懿德還會玩腹語、何沛珈又懂跳傣族舞，更是別有一番情趣的宅男恩物。

無綫對手ViuTV近年辦了不少另類選美，口罩小姐、肥美人、造美人，觀眾已經「食滑晒」，一般選美已難引起觀眾興趣，只有另闢蹊徑才可殺出新血路。無綫既然手握大批宅男女神，不加以運用，實在太笨、太暴殄天物，「再競選」正好讓一眾在網絡上累積一定名氣的小小花，當上一回主角，而不再是只在《東張西望》中戴着口罩進行電話訪問，或者在劇集中扮演沒甚發揮空間的辦公室女同事。