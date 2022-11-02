披荊斬棘︱吳卓羲成團夜喜愛度排名包尾　粉絲誇張應援力撐

內地綜藝節目《披荊斬棘》終於有成團節目錄製，而名單中，最後有17名「哥哥」順利成團。當中，陳小春陣營獲得6個成團名額，分別是小春、張智霖、李承鉉、張雲龍、範世琦及杜德偉;吳克群陣營就拿到6個成團名額，分別是吳克群、吳建豪、任賢齊、張震岳、鄭鈞、楊長青;蘇有朋陣營拿下5個成團名額，分別是蘇有朋、蘇見信、周柏豪、潘瑋柏及林峯。

最遺憾的是，Mike、曾比特、馬頔、仁科及吳卓羲5位「哥哥」未能順利成團。而吳卓羲在節目中搞笑又重情義，令他極速於內地「增粉」，人氣提升不少，而內地粉絲為了支持她，不斷為他聲援。於內地不少大型商場、地鐵站甚至公共交通車站都放置了應援廣告，甚有氣勢。而卓羲亦於社交平台答謝粉絲們支持，一一將他們送的禮物拍照放到社交平台。他更留言:「原來我喜愛度是最低最後一名，我以後一定會努力，我會加油」，顯得無奈又失望似的。不少粉絲看到都心疼，紛紛留言「這投票結果你都信？」、「投票是假的啦！」

事實上，雖然卓羲未能成團，但他還出演了2個由此節目衍生的節目，包括《大灣仔的夜2》及《我們的滾燙人生》，節目播出，他於內地的人氣必定會更高。