留內地一年掛住家人！王浩信如願拍喜劇　戴假髮上陣

王浩信於內地逗留近一年，首次為內地處境劇拍攝，因為之前拍劇要剃頭，故浩信無奈要戴假髮上陣，但亦無損他拍喜劇的熱情，坦言是很開心的體驗。

視帝王浩信年初與王祖藍、高海寧及張振朗到內地參演真人騷節目《開播！情景喜劇》，其後浩信一直留於內地，至今已差不多一年時間。而節目中獲得年度季軍作品的《家有姐妹》被拍攝為處境劇，本月中於東方衞視首播，浩信於劇中被視為特別演出，其他主角則為內地演員楊超越、柳岩等。

由於浩信接拍處境劇時正值同時拍攝古裝劇《狀王之王》，劇中飾演宋世傑一角的他要剃頭上陣，故拍攝《家》劇時為了配合角色，只好戴上假髮。而之前劇組發出的預告片中，浩信亦有出鏡，他以普通話原聲演出，發音非常標準。浩信接受本報訪問時謂：「我拍嘅係其中一個單元，今次參演係因為我想嘗試用普通話演戲，體驗一吓。呢套劇嘅導演同之前綜藝節目嗰位係同一人，佢同編創團隊都係做開喜劇，開聲叫我幫手，我又好鍾意做喜劇，有一個咁好玩嘅角色當然想試。」

原本浩信一早已想返港，然而之前一直忙於斟洽網絡大電影及劇集合作事宜，到了要開拍，又因疫情關係而延至明年才開拍，故他坦言處理好手頭上工作後，就會即刻返港：「我都離開咗香港一段好長時間，好掛住屋企人！」