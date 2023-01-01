鬧市個性小店　偷閒Chill歎尋樂

在港島商業區的中環，隱藏了不少有質素又具主題的個性小店，除帶來讓人放鬆的餐飲空間，還提供高質的美食，可以邊吃邊聽音樂，甚至在鬧市觀鳥，肚皮滿足之餘，精神亦豐足。

黑膠唱片藏量豐

隨住科技進步，歌曲也變得數碼化，想聽新歌上網下載便成。不過對於音樂發燒友來講，黑膠唱片的音色才是王道，有些黑膠唱片更是樂迷的珍藏，價錢被炒高外，很多已幾近絕迹。中環一間擁有3個樓層的美式意大利餐廳和酒吧早前經過翻新，除為客人提供美食和特色雞尾酒外，最令人着迷是店內珍藏超過2,000張黑膠唱片，細看黑膠唱片的收藏，著名的The Notorious B.I.G. 、A Tribe Called Quest和Nas等嘻哈界巨子當然唔少得，經典的披頭四、米高積遜等巨星亦應有盡有，簡直恨死各位黑膠唱片迷。

酒吧播Hip Hop助興

地下酒吧區及1樓餐廳名為Franks's Italian American Social Club，以傳統美式意大利俱樂部風格設計，復古又有空間感。指定時間，有DJ為大家播放多首經典Hip Hop金曲。部分雞尾酒以紐約美食作靈感設計，如Miss American Pie以甜品作基調，似「喝」得的蘋果批，邊飲邊配辛香帶甜的蒜蓉雞翼、芝士松露薯條，又或是紐約人氣的小牛仔肉丸，氣氛熱烈。7樓酒吧Frank's Record屬傳統美式裝潢，只有10多個座位，牆上掛滿著名音樂人外，一幅特色牆貼滿懷舊的手繪宣傳單張，播放音樂除Hip Hop外，還有爵士樂、騷靈等多元化風格，酒吧只提供雞尾酒，既有經典的Negroni，又有富創意的配搭，靜靜聽音樂又有另一番感受。

在酒吧度過愉快的歡樂時光後，可以到1樓的餐廳用餐，通往1樓的樓梯，兩旁牆身貼滿由藝術家手繪多位Hip Hop界著名歌手漫畫肖像，各位樂迷記得落足眼力認人。用餐區以現代意大利和美式風格設計，黑白地磚配皮梳化和餐椅，聽著黑膠唱片機播放的音樂，悅耳開胃。菜式方面，有多款美式意大利風格美食，首推必吃的Chicken Francese，這道菜在紐約相當受歡迎，煎香雞肉蘸富酒香的檸檬牛油汁，再呷一口白酒，味道豐富。新鮮的蜆加檸檬、番茄和Calabrian辣椒等烹煮的醬汁，清新開胃。想和朋友分享的話，地道帶煙熏香的Margherita薄餅，簡單美味。愛啖啖肉的話，可選擇牛肋肉配特調喼汁和香辣蜂蜜大蒜醬豬肋骨。店內有5款自家製意大利粉，其中一款香辣Rigatoni除加入伏特加，還有辛香的Calabrian辣椒粒，也是美式意大利菜的經典滋味。

鬧市中的金翅鳥

遠離中環的商業中心，向小巷進發，偶然都會發掘到驚喜。早前開業的亞洲法式Fusion餐廳Goldfinch，門外有一幅由藝術家創作的金翅鳥壁畫，配合四周樹木及幽靜的氛圍，讓人如置身戶外郊野。走入店內，淡黃色調的牆身同樣有金翅鳥，配灰色或黑色餐椅、花紋圖案地磚，令人心情瞬間變得恬靜。餐廳主理人兼主廚Yat在法國巴黎藍帶廚藝學校學藝，曾於不同國家餐廳工作，擅長以外國烹調技巧融入亞洲食材，為客人帶來新鮮感。

前菜方面，由馬來西亞娘惹小金杯演變的Kuih Pie Tee，以餡料有中拖羅他他、提子、柴魚和芥末啫喱等，口感清新。Mapo Tofu以中東食品作靈感，以黃豆蓉代替鷹嘴豆蓉配麻辣醬炒雜菌，和代替中東包的蓮藕片一起吃，分外惹味。印度出名的街頭小食Pani Puri，酥球內是蟹肉沙律。攪鬼的肉丸選用牛肉加鴨肝膶腸製作，鹹香油潤。

主菜方面，湛江雞用法式香料醃製，風乾再慢煮，配3款不同風味的醬汁，別具特色。以印尼巴東牛肉作藍本改良的Beef Short Ribs，慢煮牛小排配菲律賓小食粟米脆粒、意大利玉米糕泡沫等，為軟腍旳牛肉加添層次。法式美食少不了甜點，巴斯克芝士蛋糕加入菊普，頓時變得輕盈。另一款冬日應節的栗子味馬德蓮貝殼蛋糕，選用桂林錐栗子和新會陳皮入饌，芳香醇厚，效果出奇地夾。