麥皓兒首次亮相《勁歌金曲》　男友「蔥頭」丘梓謙現身支持

藝人麥皓兒（Cayley ）去年進軍樂壇，推出首張專輯《愛就愛》，早前她首次以歌手身份亮相《勁歌金曲》錄影，獻唱專輯同名歌曲《愛就愛》，男友《愛．回家之開心速遞》的「蔥頭」丘梓謙都有現身支持。Cayley稱第一次上勁歌感到既開心又緊張，但不會給自己太大壓力。2013年她唱過一首兒歌《請你食麵》，被網民封為洗腦膠歌，當年曾入選新城勁爆兒歌，她說：「朋友話《愛就愛》節奏好療愈、好輕快，都好洗腦，易上口。」

《愛》由張佳添作曲和編曲，是Cayley 好欣賞的前輩，她爆張佳添試過即場給她「考牌」：「佢特登唔畀歌詞我，入錄音室要我即場填詞，考我曲感，我將廣東話、英文和所有單音都寫晒入去，嗰次另類考牌係要考我現場應變，我諗我PASS啩！」她說新歌好講中自己心聲，覺得要自愛、勇敢去愛和珍惜愛你的人，她覺得愛就去追夢，不想顧慮太多：「身邊朋友都戥我開心，我啱啱整頭髮時，髮型師就送咗一個叉電器畀我，好開心。」另外，早前她與男友拍拖玩掟公仔遊戲，丘梓謙原來是掟公仔專家，以20個代幣就掟中7個毛公仔，輕易冧到女友。