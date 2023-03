《第95屆奧斯卡金像獎》繼續在加州舉行,有「宇宙最強」之稱的甄子丹獲邀出席並任頒獎嘉賓,與老婆汪詩詩一同行香檳色地氈。十分恩愛!甄子丹負責出場介紹獲最佳原創歌曲提名的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)歌曲《This is a Life》,他出場以流利英語搞笑指作為動作電影人不能預計下一分鐘會發生甚麼,下一分鐘手指可能會變「香腸手指」,即令台下的觀眾大笑!

而之後有份主唱歌曲的英國男歌手David Byrne表演時亦戴片中「香腸手指」搞笑!而片中飾演女兒的華裔女星吳瑋倫(Stephanie Hsu)代替原唱者日本女歌手Mitski表演。