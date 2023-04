影迷喜訊！里奧勒度狄卡比奧新作落實入圍康城電影節

國際影壇盛事、《第76屆康城電影節》即將於5月16日至27日舉行,而昨日大會公布奧斯卡金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)期待已久的新作《Killers Of The Flower Moon》,將於5月20日康城舉行期間作全球首映。

影片由史高西斯兩大愛將里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)以及羅拔迪尼路(Robert De Niro)擔正。屆時他們將一同出席首映禮。《Killers Of The Flower Moon》由作家David Grann的同名暢銷小說改編,講述20年代在美國奧克拉何馬州發生的一宗印第安人謀殺案。影片將於今年10月6日在北美上映,之後將會在影視串流平台Apple TV+作全球上線。

今次將會是馬田史高西斯繼1976年的《的士司機》(Taxi Driver)以及1986年的《三更半夜》(After Hours)之後,第3部在康城電影節參展的電影。1998年,史高西斯獲邀請出任《康城電影節》「主競賽單元」評審主席,而2012年他再度獲邀為電影節的「基石單元」及「短片單元」擔任評審囤團成員。

除了馬田史高西斯新作之外,迪士尼的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial Of Destiny)以及鬼才導演韋斯安德遜(Wes Anderson)的大卡士新作《Asteroid City》亦好大機會於今屆康城「亮相」。