梅啟明預告明日出院即探梅媽　唔怕攔截揚言告看護

天后梅艷芳胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，現正留院，他接受傳媒訪問時表示，明日（4日）將會出院，而出院後就會到聖保祿醫院見梅媽。早前他控訴梅媽的貼身看護封鎖消息，禁止母子聯絡，即使想探病都被院方攔截，令他們2年冇得見面。問到會否怕明天再被拒於門外，梅啟明說：「唔驚，係我阿媽嗌我出院就去搵佢！」講到2年前梅媽曾宣布脫離母子關係，他說只是姪仔從中作梗，梅媽曾跟他透露沒有這回事。

問到見到梅媽想跟她講甚麼，梅啟明指最主要想知道她的近況，並且要讓梅媽知道看護罪狀：「佢一次又一次截咗啲電話，嗰日差人打電話嚟都截咗，佢仲係咁誤導人我阿媽有老人癡呆，呢啲係刻意嘅中傷，係惡性㗎！」他繼續控訴看護和姪仔：「搞呢啲小動作嚟做乜嘢，令到老人家唔開心，你知佢又有心臟病。講難聽啲，阿媽好似坐監咁，我姪仔有個居心喺度，心地唔好。」

梅啟明留院期間，其女友亦成功去聖保祿探望梅媽，他稱梅媽叫兩個工人行開，跟女友講了很多話。不過他指這幾天女友又被看護禁止與梅媽聯絡：「又封鎖晒啦，呢個係我侄仔同阿媽個貼身護士喺度，尋晚一打去就唔通，就Block咗。電話初初響一兩吓，見到係我個冧巴，就閂咗。（但你上次話係梅媽嗌你女朋友探佢？）係，所以嗰2個嘢知道，就唔畀。」

梅媽曾在去年2月登報與梅啟明脫離母子關係，梅啟明其後曾講過是有人冒充其母親發聲明，梅啟明強調：「呢個咪就係我姪仔同貼身護士搞嘢囉，阿媽話冇呢件事，但係佢係畀人要挾住嚟講，根本身邊好多小人，阿媽冇講名，不過我都知道最有能力係邊兩個人啦。（你覺得看護操控住佢？）可以咁講，呢個人深謀遠慮，立心不良。」

他日前講過出院後要即炒貼身看護，即使對方是法庭聘任，他亦表示要出解僱信，梅啟明指明日另一重要事就是等該看護放工，向她遞上法庭傳票，他說：「聽日我最主要就係要見嗰個貼身護士，佢未放工嘛，佢6點放工，一定會出嚟，我就順便掟我法庭封傳召畀佢。（傳召咩？）告佢囉，我之前已經準備好告票，不過炒佢就係另一樣嘢，我出院後會再搞。」