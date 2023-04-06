長假必備！外遊「智」Phone騷

香港迎來復常後首個復活節假期，不少人都會在這時候外出旅行！出門在外手機是必帶Item，皆因影相打卡、搭車搵路甚至購物都靠佢，今次就同大家搜羅多部中價旅行機，其中Samsung Galaxy A54 5G四千有找，卻擁有全面網絡制式及先進夜拍功能，讓大家去到邊影到邊！

游走中港

Galaxy A54 5G搭載6.4吋infinity-O全屏幕，提供2,340x1,080解像度，亮度達1,000nits，戶外使用一樣光亮清晰。屏幕更支援120Hz刷新率，配合立體聲喇叭打機有不俗聲畫效果。而機身符合IP67抗水防塵要求，天雨情況也能正常使用。另兼容本地5G制式與中港兩地3G及4G制式，配合雙卡雙待讓用戶輕鬆游走兩地。手機配備5,000萬像素F1.8大光圈主攝、1,200萬像素123度超廣角及500萬像素微距鏡頭，感光元件像素達到1.0μm大，可在低光下捕捉更多畫面細節。針對夜拍它還有All-pixel及Auto Night技術，前者提升夜間人像清晰度，後者透過感應主體的光線條件而自動切換為夜間模式。內置自家製Exynos 1380處理器、8GB RAM及256GB ROM，電池5,000mAh足夠續航兩天以上，而且25W快充82分鐘即可充滿，不怕因電量問題而耽誤行程。

孖生兄弟

Samsung同期仲有三千有找的Galaxy A34 5G，擁有更大達6.6吋的120Hz刷新率infinity-U屏幕，只是相機稍為降呢，例如改用4,800萬像素主攝、800萬像素超廣角及500萬像素微距，前置鏡頭也轉為1,300萬像素。另外，它的處理器是Dimensity 900，配上8GB RAM及128GB ROM，效能略打折扣；然而IP67抗水防塵、5G雙卡雙待及25W快充5,000mAh電池卻全部有齊。

盡收夜景

Redmi Note 12 Pro 5G的三攝相機由5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭組成，輔以1/1.56大尺寸感光元件及4合1像素合併技術，感光度較正常提升4倍，迷人夜景盡收眼底！配備6.67吋120Hz AMOLED屏幕，支援100% DCI-P3色域及5,000,000:1對比度，並內置Dimensity 1080處理器、最高8GB RAM及256GB ROM，而5,000mAh電池支援67W快充。

清晰通話

雖然HONOR 70 Lite定位為入門5G機，只採用效能較低的S480 Plus處理器、4GB RAM及128GB ROM，但依然設有5,000萬像素主攝、雙200萬像素微距及景深鏡頭，支援人像美顏、夜景及雙鏡攝錄，足以應付旅行Snapshot需要！其他規格如6.5吋FullView屏幕、22.5W快充5,000mAh電池也絕不失禮，更內建雙收音咪消噪技術，可優化長途電話的人聲及話音清晰度。

輕鬆剪接

vivo V27 5G的Aura Light Portrait System柔光人像系統，通過人像演算法得出自然柔和的夜間人像，環型後置柔光燈更可隨環境智能調節亮度，避免過曝問題。5,000萬像素3鏡相機特設微電影創作功能，提供24個效果模板作實時指導，用戶更可經時間滑塊輕鬆剪接旅行Vlog！其6.78吋3D曲面屏幕具120Hz刷新率，另具Dimensity 7200處理器、12GB RAM、256GB ROM及66W快充4,600mAh電池。