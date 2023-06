美國紐約市持續受加拿大山火影響,導致被煙霧濃罩。身為加拿大樂壇天王的Shawn Mendes日前竟然乘機抽水,於社交網站貼上紐約被濃霧掩蓋的照片宣傳新歌《What the Hell Are We Dying For?》,因而被Fans鬧爆腦殘。

有Fans留言指有人因這場山火被奪去性命,亦有人因空氣質素差而發病,質疑Shawn為何要在這個「非常時期」抽水?有Fans說:「點解你要企圖借呢場天然災害嚟賺錢?」另有Fans嬲到直接爆粗:「搞乜X呀,Shawn。。。???」

不過事後Shawn即時留言澄清解釋首歌是為今次山火而與朋友一同創作的,希望外界能夠關注氣候變化問題之餘,首歌的收入亦會作慈善用途。