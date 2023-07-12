【簡潔生活學】夏日之選：咖喱椰菜花忌廉湯

氣溫熱爆錶，胃口都變差，雪糕、汽水自然成為消暑佳品，但寒涼之物都是少吃為佳，我寧願選擇一些開胃得來又有益的食品。例如今次介紹的生酮餐單「咖喱椰菜花忌廉湯」，咖喱除了夠惹味，營養也很高，而且具有抗發炎、抗氧化及提升免疫力的作用。

另外，屬於十字花類的椰菜花，含抗多種微量元素，有助預防癌症，功效比一般維他命C更高，另外含有大量膳食纖維、至於抗氧能力是西蘭花的兩倍，有助活化細胞對抗自由基，延緩身體衰老等，加上卡路里低，所以很適合女士們食用。

咖喱椰菜花忌廉湯

材料：

椰菜花（中型） 1個

洋葱或茴香 1個

蒜頭 2粒

薑 2片

咖喱粉 1-2茶匙

黃薑粉 半茶匙

芫荽粉 1茶匙

黃油或椰子油 適量

素菜湯或水加蔬菜粉 適量

椰奶 2-3湯匙

做法：

1. 椰菜花切碎；熱鑊落黃油或椰子油，加入切碎洋葱或茴香、薑片、切碎蒜粒、咖喱粉、黃薑粉、芫荽粉炒香。

2. 加入椰菜花碎炒勻。

3. 加入素菜湯煮10至15分鐘將蔬菜煮腍。

4. 熄火後用攪拌器將蔬菜打溶。

5. 開火將湯料煮滾，加2湯匙椰奶攪勻後就可以熄火。

6. 將湯放入湯碗後，隨個人喜好可以加上豆苗沙律菜、南瓜籽、番荽、黑芝麻，即成。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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