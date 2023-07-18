走出涉性愛片陰霾　張凱娸從商賣香

參加ViuTV《全民造星III》而入行的張凱娸（KiKi），捲入性愛片風波後重新出發，將興趣化成專業，以6位數字於觀塘開辦小型蠟燭香水工作室，開幕當日圈中好友包括CY（陳宗澤）、劉沛蘅、林熙彤及吳肇軒撐場，令她相當感動。KiKi表示：「喺呢行識到呢班朋友咁撐我，真係好開心，一切在心中。其實佢哋仲做咗白老鼠，之前我教佢哋整蠟燭，過程係好relax同開心。」

對於首次創業，她心情特別緊張，她說：「其實每個月要交租，對我都好有壓力，所有嘢由公司名、設計、咭片、貼紙、社交網都一手一腳做，希望作品做得好，遲啲開網購平台、開分店，哈哈。」又謂一向愛香味，覺得可代表個人獨一無二的回憶，自爆：「我平時每個月花喺蠟燭、香水度嘅使費好大，所以朋友鼓勵我不如自己試吓做啦！」至於工作室名為Amoi有親愛的寓意，亦可紀念已過世的嫲嫲，蝴蝶logo則是象徵人類靈魂，提醒生命短暫及生命周而復始。

雖然現時有自己生意，但揚言不會放棄演藝工作，月前上映的懸疑電影《失衡凶間之罪與殺》單元《頭髮》中，其表現成為焦點，而有份參演系列的第三部曲《失衡凶間之惡念之最》亦將於快上映，她說：「唔會放棄做戲，雖然我知道條路係難行，但我都會好努力繼續追夢，因為我真係好鍾意演戲，正因為咁，目前有任何機會我都唔會錯過。」