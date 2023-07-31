迪麗熱巴傳升呢「謀女郎」　恐成毀劇炸彈

內地「零死角美女」迪麗熱巴最近在熱度榜砌低三金影后周迅，好事成雙，傳她有機會擔正名導張謀藝的電競劇，成為第5代「謀女郎」，事業再登頂！不過外界柴台聲不絕，擔心她毀了整齣劇。

迪麗熱巴新劇《安樂傳》及《公訴》收視與口碑仆直，但依然人氣強勁，最近在內地熱度排行榜中，《安》劇排名第3，力壓榜末的周迅新劇《不完美受害人》。近日再傳出熱巴有機會繼鞏俐、章子怡、倪妮及劉浩存後，成為新一代「謀女郎」，擔任張謀藝執導電競劇《英雄聯盟》的女主角，至於男主角有傳是內地首位個人票房破百億的「00後」演員易烊千璽，配角則是馬嘉祺及宋亞軒。

擔心變愛情劇

若熱巴脫穎而出，可謂轉營實力派演員的第一步，但網民唔多受落，除對其演技欠信心外，亦擔心本以男主角戲為主的電競劇，會因「頂流」熱巴加盟而「變種」成愛情劇：「電競劇為甚麼會有女主，難道和之前一樣，披着電競的外衣，其實主要還是談戀愛的戲份？」更有網民擔心劇組刻意加重熱巴戲份，令劇集變成以女主角為主。

至於熱巴Fans則支持她接拍新劇種，指她在前作《你是我的榮耀》中，與男主角楊洋亦因打機結緣，認為她有「電競體質」，更有《你》劇鐵粉提議邀楊洋加盟，好讓「榮耀夫婦CP」再續前緣。而另一爭議是劇集與全網鬧爆的《我的人間烟火》同一編劇，不少網民質疑是否該換人。