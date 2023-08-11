S.H.E時隔4年合體　Selina挺8月巨肚驚喜獻唱

由任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）及陳嘉樺（Ella），三人所組成嘅台灣女子天團S.H.E，雖然今年9月11日喺佢哋成軍22周年，不過自從2018年因為合約問題，三人就鮮少合體演出，如今隨着金曲歌后Hebe今晚（11日）喺台北小巨蛋開騷，Selina及Ella竟然擔任嘉賓助陣之餘，最令粉絲感到興奮及震撼，莫過於臨盆在即嘅Selina挺8月巨肚亮相，3人時隔4年再次喺小巨蛋合體演出，更喺將現場氣氛瞬間炒熱，引嚟全場粉絲尖叫歡呼，拍掌聲響不絕耳！

而S.H.E佢哋各自嘅家人，今晚亦有出席支持及見證呢個歷史時刻，Selina妹妹任容萱更喺開騷前透露，自己喺S.H.E嘅忠實粉絲，最後一次欣賞偶像風采已經喺9年前，喺小巨蛋睇S.H.E「2gether 4ever世界巡迴演唱會」，如今難得S.H.E再度合體演出，就連親細妹任容萱都忍唔住化身狂熱粉絲，跑去後台求合照。

另外，向來寵粉嘅Hebe更特別揀咗《給小孩》呢首歌送畀廣大粉絲：「每個生命都是恩賜，每個大人都曾經是眾所期盼而來到世上的生命，《給小孩》除了獻給Selina肚子裏的小腰果，更是獻給曾是小孩的每個我們！」認真溫馨又暖心！