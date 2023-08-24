寵愛Pet Pet︱陳庭欣拒徐榮求婚：冇真感情

藝人陳庭欣、徐榮於無綫劇集《寵愛Pet Pet》的感情線同受劇迷關注，劇中飾演獸醫診所老闆的徐榮，與飾演闊太Jennifer的陳庭欣關係撲朔迷離，二人經歷N次Night Stand，昨晚（24日）一集徐榮主動出擊求愛，扮醉引陳庭欣，連求婚戒指都準備好；可惜陳庭欣狠心拒絕，原來她曾答應亡夫不會再與其他男人發生真感情。

徐榮的貪錢老闆角色搞笑得來獲不少網民讚有喜感，徐榮受訪時坦言原來是經監製點醒後才完全進入狀態，他說：「因為我拍喜劇次數唔係太多，初初設計角色時會比較理性啲，後來監製畀咗意見話唔使太理性，個角色要跳Tone啲，會突然間開心又會突然間嬲，所以都幾好玩。」講到與陳庭欣默契十足，徐榮大讚對方說：「第一次同佢正式合作，佢係一個好照顧對手嘅人，起居飲食各方面都好照顧大家，佢本身好有喜劇細胞。」談到劇中與庭欣有不少床戲，徐榮笑言：「其實好多都係畫面一黑、冚埋張被就當完事，我反而幾鍾意中間啲插入畫面，每次床戲床邊嘅兩盞床頭燈都會跌晒落地。」

陳庭欣亦大讚角色好玩，她說：「今次演闊太有晒保鏢，衫、妝同頭飾都好誇張，我平時都係牛記笠記好少咁打扮。同埋雖然我劇中有好多手袋，但我從來都冇攞過，都係秘書幫我拎！」