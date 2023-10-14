楊卓娜教女兒多做善事　徐榮愛女理智追BLACK PINK

楊卓娜帶同14歲囡囡楊舒然、徐榮及8歲囡囡心怡（包包）和布志綸與7歲兒子Adam，今日（14日）出席珍惜食物的活動。活動上布志綸指兒子Adam喜歡唱歌，然而好不好聽就見仁見智。

楊卓娜就分享女兒楊舒然有儲蓄的習慣，已經擁有自己的小金庫，笑言：「我成日同佢講話你咁多錢，啲錢又唔係畀我嘅不如捐出去做吓善事。」指會教導女兒能夠幫助別人的都是有能力有福氣的人，幫助的人越多收穫越多：「要幫人除咗用錢，仲可以身體力行。」又稱讚女兒懂事，不會亂買東西幫她省錢。

而徐榮則指在包包兩歲時就已經帶她到老人院唱歌給公公婆婆聽：「我哋會參加啲派飯活動，有時仲會派埋日用品畀露宿者，如果唔得閒就會捐錢。」包包亦表示會在學校開放日時做慈善寄賣活動，售賣手工作品。包包亦講到父親承諾在她升上中學後會五百元零用錢，徐榮笑說：「到時可能唔夠，要五百二十蚊先得。」透露會接拍廣告的一部分收益存起來，另一部分就會給媽媽保管。提到包包現在很喜歡韓國女團BLACK PINK，表示今晚將會欣賞演唱會。徐榮被問會怕女女瘋狂追星？他回：「我又覺得佢未算瘋狂，上次有場演唱會我同佢講話啲飛好貴唔睇啦，佢又可以，所以我覺得佢都算理智。」他指如果包包成績好會採取獎勵制度，而楊卓娜女兒舒然就稱與媽媽是同樣是「吃貨」，卓娜會經常帶她吃好吃的東西。