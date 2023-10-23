想效法陳茵媺復出拍劇　陳凱琳有戲癮：拍一次就心足！

藝人陳凱琳（Grace）今日（23日）出席活動，欣賞小朋友表示花式單車及滾軸溜冰表演，她受訪時表示大仔也有在玩滾軸溜冰，今日本想帶他同來：「因為嚟擔任嘉賓，驚做嘢唔方便睇住佢，其實滾軸溜冰係好好畀小朋友鍛鍊身體。」她指當小朋友最初接觸新運動一定會跌，會做得唔好，很容易會放棄，這亦是家長一個很好時機去親子，去鼓勵小朋友，同時令自己成長：「好多時我哋會諗點樣去栽培小朋友，但其實做父母都係成長緊，改變同成長對每個人都係唔會停。」她笑言大仔及二仔做事「三分鐘熱度」，很快又想試另一樣：「佢哋鍾意游水，但成日覺得唔使學跳落水就識，結果就除咗佢哋嘅水泡，就發覺真係唔識。」她坦言很多時父母給予小朋友過多的安全感或會弄巧反拙，令小朋友不肯嘗試去做。

除了學游水，Grace表示早前向老公鄭嘉穎提議帶小朋友學踩單車：「游水同踩單車都係好需要學嘅基本運動，將來佢哋想學其他嘢就由佢哋選擇。」她笑言自己運動細胞不多，但羽毛球也算是拿手，老公則精於網球，問到會否陪老公打網球？她説：「我有叫佢教我㗎，佢話叫我不如搵個教練學咗先，哈哈！可能佢驚我發憫憎，通常做得唔好嗰個先發憫憎嘛。」她指一起做運動可增進夫妻感情，以往二人共通點是拍劇，但現時自己少了拍劇，故想找一個新的共通點，她指老公也有陪他打羽毛球，又大讚他充滿運動細胞：「佢一上手仲叻過我。（你輸埋畀佢？）我哋又未試過比賽，通常都係搓吓波，我最鍾意打和，大家都開心，家和萬事興！」

談到陳茵媺剛復出與視帝老公陳豪夫妻檔上陣拍劇，Grace坦言仍有戲癮：「尋日去咗長洲做義工，有個街坊問我記唔記得以前成日入嚟長洲？」她表示即憶起了當年於長洲拍劇集《張保仔》時的辛酸：「連續3、4個星期每日都要入長洲，嗰陣心諗不如喺度租屋住一個月，唔使走嚟走去好辛苦。」她笑言回憶湧現之餘，亦令她的戲癮湧出來：「希望我之後仲有一次機會拍番劇。（一次咁少？）我唔可以太大期望畀自己，但一次至少都可以做到嘅，哈哈！」她笑言拍一次也心滿意足，夫妻檔與否也不是重點。