Pandora開騷唔肯除衫　Tony吉他斷線手指抽筋

樂隊Pandora成員包括負責主音和結他的Tony、低音結他手Anakin和鼓手Michael，昨晚（29日）於九展舉行首個專場演唱會《Galaxy Within 2023》，全場爆滿，十分熱鬧。

他們以歌曲《明日旅程》及《Galaxy Within》為演唱會揭開序幕，隨後更與現場歌迷互動合唱《鄰家的你》，當唱完《登陸我的潘朵拉》後他們稍作休息，主唱Tony喝水時引來數百名歌迷尖叫，及後Tony有感而發指因近年的移民熱潮，最近開Show許多樂迷都告訴他，稱今次是最後一次來看他們表演，令他大感不捨，決定把接下來的歌《重聚那一天》送給離開了香港的觀眾。

在唱歌期間，Tony的吉他突然斷線，他笑說：「今日發生咗兩個意外，一個係我嘅結他斷線，另一個係我隻手指抽筋抽咗幾次。」不過很快他就調整好狀態，繼續進行下一首歌的演出。每當樂隊三人停下來稍作歇息，與台下觀眾說話時，都會傳來台下高呼「除衫」口號，但都被Tony以：「冇安排呢個環節。」或「練大隻啲先。」等理由迴避過去。

唱完最後一首歌《明日旅程》時，歌迷們大感不捨，齊呼Encore，於是他們再次出場，佩戴着好友麗英為他們手織的帽，再唱出最後兩首歌《等你願意》和《出走少年》，並以全場大合照為演唱會劃上完美句號。

演唱會結束受訪時，他們言對於今晚的演出相當滿意：「我哋畀今晚嘅觀眾一百分（咁自己呢？）自己就好難同自己評分嘅，等我哋轉頭問吓啲fans畀我哋幾分。」問及剛剛在演出期間出現的小插曲，手指抽筋的情況，Tony回應：「可能係我太興奮，又熱唔夠身，不過唔緊要嘅，我覺得都係個經驗嚟。」又謂經歷完疫情最低潮的時候，今天仍然有這麼多觀眾前來支持，感動得差點想喊。講到麗英，Tony笑言剛相識時，麗英誤以爲Anakin與他是一對，而鬧出笑話。

談及剛才演唱會上沒有應觀眾要求除衫，Tony說：「等我下次操fit啲先再除啦（幾時？）下次係大啲嘅場地再開演唱會，我就承諾會操fit啲除衫。」問到今次演唱會門票火速售罄，會否計劃下次在更大的場地開Show？他們回應：「等我哋出咗下一隻碟先，到時再睇吓反應，再去決定場地，不過會承諾未來再搞演唱會畀大家（戶外？）睇吓啦，小弟比較怕蚊。」