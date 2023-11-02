中年好聲音2︱李蕙敏任評審　大熱劉可被批唔識唱歌

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（5日）晚播出的一集，是第四部曲「廿六強勁歌金曲淘汰賽！」，評審團除了伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有歌手李蕙敏（Amanda），她會暫替陳慧嫻出任評審。本回合26強選手將輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的經典金曲，每位評審最高可以給20分，總分為100 分。本回合將設立危險區，26強選手獻唱完畢後，留在危險區的2位最低分選手將被淘汰。

今集雲集不少唱得之人，單是「5燈選手」便有7人，分別是顏米羔、劉威煌、鄭梓浩、譚輝智、古淖文、劉可和陳俞霏，當中大熱的劉可和陳俞霏更是兩度獲得5燈的「10燈魔人」。曾被批哭腔過重的劉可獻唱 Beyond《光輝歲月》，今次他搞搞新意思嘗試搣甩哭腔，惟出名奄尖的伍仲衡說：「感覺到你特登搣甩啲嘢，但好似變到唔識唱歌咁，一少咗就唔係你！」Amanda更直指劉可揀錯歌：「有啲歌唔係咁容易Carry，有Beyond 珠玉在前，你參賽用呢隻歌就要唱得更好！」

上回合團戰獲點名大讚的王玥再獻新猷，今集跳出舒適圈大晒女人味，扭身扭勢獻唱王菲的《情誡》，伍仲衡謂：「你上次團戰一開口我就眼前一亮，但你今次去到Chorus唔係好Control得到，有一句『談情不似遊街』我聽到『油雞』，即刻覺得肚餓！」