Sulli遺作曝光：不被允許表達痛苦，只能選擇自貶

韓國女團f(x)前成員Sulli於2019年10月14日在家中自殺身亡，終年25歲，作為其遺作的影片《PERSONA：SULLI》繼早前在韓國《釜山國際電影節》上映後，今日（13日）亦在串流平台上架。

《PERSONA：SULLI》包括兩部影片，分別是她主演的短片《4: Clean Island》及長篇紀錄片《致真理》，以採訪形式展現作為演員和藝人的Sulli，和25歲的崔真理（Sulli真名）大談煩惱與想法，片中包含其演出花絮及2019年拍攝的最後訪問片段。

她在訪問中表示：「人們好像不把藝人當作人看待，我剛進娛樂圈時，別人不斷告訴我，你是一件商品，當時我不覺得荒謬......我無法表達自己的觀感。」當被問到如何解壓，她表示：「我會不斷自責，這是我唯一能控制的事，唯一感受到自己有控制權的時候，就是在我讓自己感到痛苦的時候，我唯一能控制的事就是自責與自我貶低，這樣做很難，但或許能讓我堅持下去。」當被問到「你有想過這可能不是你的問題，是業界本身，你從沒想過可能是其他人的錯嗎？」她表示：「沒有想過！」可見她生前的最後訪問內容已表現得極度負面與消極。她又自言不能表達痛苦，認為自己不被允許這樣做，就像電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）那樣，如果可以選擇紅色藥丸還是藍色藥丸，是想知道真相和現實伴隨覺醒而來的痛苦，還是選擇忽視真相繼續活下去，她說：「如果不選擇紅色藥丸，無知無覺地活下去，也許我會過得更開心！」