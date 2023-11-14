Sulli最後訪問曝光：唔戴Bra係想為女性發聲

韓國女團f(x)前成員Sulli於2019年10月14日在家中自殺身亡，終年25歲，其遺作《PERSONA：SULLI》於昨日（13日）在串流平台上架，當中收錄了她生前的最後受訪內容。

Sulli吐露了自己在演藝圈生活的種種艱辛和一直隱藏的真實感受。當被問到最在乎的是甚麼，她坦言是f(x)：「也許沒人理解，但當你失去團體中其中一員，你就會無比失落。 我們情同姊妹，我愛她們。我們彼此鼓勵互相支持，她們會站在我同一陣線，我們一起克服所有難關。」

她亦大方談及過往經常在社交網上載冇戴Bra的「飛釘」相：「我在社交媒體上做的那些事，都是因為想做才去做，我的行為和意識，在根本上，跟那些支持女權主義的人是一致。女人不應該那麼做，女人不應該大聲說話或者意見鮮明，我不認同這種觀念，不喜歡他們說的話。男人可以公開談論性或是他們的慾望，會因為在這些方面直言不諱而得到稱讚，但如果女人這麼做，就會被視為粗俗和自以為是，從而遭到斥責。即使我不認同一些女性的觀點，我也會支持她們，因為她們有足夠勇氣為自己發聲，僅僅是因為這一點，我們需要更多女性發聲。」

Sulli在訪問中被問到：「你認為自己比別人漂亮嗎？」她笑說：「是！」但不認為自己比別人優越，她表示：「從小到大，我想我一直被『漂亮』這個詞束縛。當人們讚我『漂亮』，我最好奇的是他們為何這樣說，以及他們到底想表達甚麼。當他們說我漂亮的時候，我在想，我必須繼續表現得漂亮，如果我沒有做一些整潔的事情或看起來像一個漂亮的女孩，我就會被責罵。我想我一直都是這樣，並因此開始反叛。」

她又認為人氣就像泡沫，會突然出現又會突然消息，所以她對於人氣這樣東西，覺得很害怕，很想避開它。她又談到自己假裝堅強，假裝沒事：「以前我很討厭把自己軟弱的一面表現出來，但現在我覺得我不想再隱藏。我討厭軟弱，但我想當我承認這一點，我會變得更堅強。」