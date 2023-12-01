中年好聲音2︱谷婭溦怒斥陳俞霏唔聽話　譚輝智一洗頹風表現亮眼

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（3日）晚播出一集第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場「致敬傳奇巨星」系列，包括向「張國榮」、「黃家駒」和「陳百強」致敬。紅組的陳俞霏獻唱《大熱》，穿上紅色皮褸、塗了大Red唇、Gel了一個All Back頭上陣，造型搶眼。

由於俞霏不是在港居住，令導師谷婭溦十分頭痕，溦溦坦言俞霏不太聽話：「可能佢一開始會唔聽我講嘢，但係唔緊要嘅，當佢見到每個學員都有進步，而佢自己好似冇進步時，佢就會知道緊張！」經過溦溦悉心調教，俞霏演出時的Hyper指數下降不少，聲音變得溫柔，只是仍偶有拉咪飆高音，關心妍則說：「頭先你坐喺度，我都認唔到邊個係你，好Fresh、好型格同好舒服，但係太過刻意去Show off唱功。」

藍組的譚輝智獻唱《深愛著你》，性格內斂的他自參賽以來一直台風欠奉，今集他一洗頹風，獻唱時終於識得郁吓兼單吓眼，令人眼前一亮。藍組的黃劍文、梁浩賢合唱《喜歡你》，原來韋綺姍對學員咬字要求甚高，賽前還要求學員錄讀歌詞的聲帶給她，韋綺姍指大部分學員都很聽話，惟浩賢沒有照做，浩賢即時認衰仔說：「唔會有下次！」畫眼線化身Rock友的黃劍文、梁浩賢一唱一和，默契十足，婉婉笑言唔認得劍文：「好似變咗街童，差塊滑板就可以去踩板！」