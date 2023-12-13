何依婷馬貫東大鬥演技　羅毓儀表現亮眼備受注目

無綫台慶劇《新聞女王》將迎來結局周，昨（12日）晚一集，Man姐（佘詩曼飾）為了令萬華女排前任及現任隊長訪問順利播出，竟無視萬華向法庭申請的匿名令；事後不甘事前沒被通知的張家妍（李施嬅飾）殺入Man姐office理論，怒極爆seed後失望含淚謂：「我仲傻到覺得我哋以後可以繼續合作，但原來唔可以，我哋價值觀爭太遠。」最終SNK News被判藐視法庭，當時以主播身份報導事件的家妍則成為犧牲品、由電視部被調往紙媒，成為家妍黑化的重要轉捩點。

遭「貶職」的家妍原本對轉任紙媒仍抱有期望，可惜入職即遭上司潑冷水，令家妍不勝唏噓…另邊廂同樣因Man姐被貶往網誌部的曉薇（何依婷飾），在新認識朋友Slash（馬貫東飾）的協助下，獨家拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞；不過卻因行蹤敗露遭黑幫追捕，幸好佐治（馬國明飾）及時趕到救走！一心想憑該段獨家新聞返回電視部的曉薇，最終再因Man姐阻撓令報導石沉大海，忍無可忍的曉薇主動找Man 姐理論，卻意外得到返回電視部的offer。今（13日）晚，重返電視部的曉薇將性情大變，出名順從上司的她，竟背著Man姐播出被禁新聞，事件令Man姐由天堂跌落地獄，亦令曉薇谷底反彈、由假學歷主播躍升「正義女神」。

昨晚亮點是同樣在台慶頒獎禮叫「雙飛」，角逐飛躍及配角獎項的馬貫東及羅毓儀（Yuki）同場，飾演電召車司機Slash的馬貫東將介入佐治及曉薇戀情，Yuki則客串飾演酒吧女侍應，雖然出場時間不多，但已前後換了兩個造型，亦引起網民關注。馬貫東自16集出場後一直默默守候在曉薇身邊，憑藉窩心舉動及可愛笑容成功入屋；昨晚Slash陪曉薇等候獨家新聞時，因驚青過度做出不少失禮行為，其間馬貫東展現的強顏歡笑及「驚青表情包」均甚有喜感，獲網民力撐今年能成功獲得獎項肯定。