冬日必學長靴穿搭　一秒拉長身材比例

冬天來到，不少女生都紛紛拿出一對修長百搭的長靴，除了能夠遮住小腿肉之外，配搭簡單穿搭已經很好看，加上款式永不過時又多樣，即使不同腿型、高度的女生，也能找到一款合適的靴子，但如果入手了心水長靴，卻不知道怎樣穿搭才好看？那可以參考以下三款長靴的穿搭指南，總有一種風格適合你。

1.短裙/短褲

很多愛美的女生在寒冬下，仍堅持穿短裙或短褲，這時候穿上長靴就是最穩打穩陣的穿搭方式，配上高腰短裙或短褲，能充分凸顯腰線，拉長身材比例，加上長靴能覆蓋雙腿很多外露的部分，如果還是覺得不夠保暖，可以再穿膚色絲襪，就能保持雙腿暖和，又不會影響整體造型，是不少女生的長靴穿搭的公式。

2. 緊身牛仔褲

如果體質不好，或非常怕冷不能穿短裙，就可以選擇緊身牛仔褲作為長靴的穿搭造型。上身穿着毛衣，下身配緊身牛仔褲，最後穿上長靴，就是冬日最保暖的造型了，造型雖然沒有很花俏，但已經充滿時尚感，加上貼身牛仔褲能修腿型，配上同樣顯瘦的長靴更是如虎添翼，如果牛仔褲與長靴同一色系，看起來兩者更能融為一體。

3. Oversize外套

寒冷的冬天下當然少不了一件大衣，如果想搭配長靴，同時又想富有潮流感，就可以選擇Oversize外套，加上目前非常流行格紋和有墊肩的外套，最好長度落在大腿位置，而下半身則可以因應個人風格和天氣，選擇穿着短裙或長褲，搭配長靴同樣很好看，更可以穿出一種氣勢感。