「瀛」格美女　平安夜鬥應節

相信不少人已放緊聖誕假期，甚至飛往日本過白色聖誕。作為香港人「家鄉」的日本，當地IG Girls早已換上紅噹噹的聖誕裝束提早過節。今次為大家介紹3位過十萬Followers的網紅，歡度佳節的特別方法。同場仲會盤點東京必看燈飾熱點，想係夢幻燈海學一眾網紅打卡，就千祈咪錯過！

最有才 AI自畫像

28歲的大石美樹出生於日本埼玉縣，卻在美國長大，說得一流口利英文，是名副其實的高材生。她擁有「海歸派」典型的清爽個性，經常於網上發布泳衣照，在可愛童顏及逼爆身材加持下，帶來天真與成熟的反差，成功俘虜一眾男士的心。雖然她的粉絲多數是男性，但曾留言：「我也想更受女性歡迎啊！」

她就讀芝浦工業大學的設計工學部，可見她對產品設計有着濃厚興趣。在學期間曾參與芝浦小姐大賽，更贏過和服小姐大賽，不時擔任寫真模特兒，部分更由自己親自操刀拍攝呢！臨近聖誕，她率先走到六本木之丘的聖誕嘉年華，跟80萬顆藍白燈飾打卡留念，仲與時並進製作AI聖誕自畫像，上佢IG就睇到有幾似樣。

IG: mikidelicious

追蹤人數: 約14.7萬人

大石美樹

吸睛度︰★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★

最哈韓 Gel甲新妝

小田愛實是一名出生於茨城縣的日泰混血兒，今年22歲，高中時以時尚雜誌專屬模特兒身份出道，2018年因演出愛情真人騷《戀愛週末寄宿》而備受關注。畢業後她成為雜誌的專屬成員，甫加盟即成為封面女郎，火辣身材加上型格外表，令不少粉絲直呼她已由少女蛻變為女神。

雖然年紀輕輕，小田愛實已是一子之母，現時主力從事直播工作，她指：「不少人認為我是玩票性質而不願『課金』，雖然看起來我很像玩，其實我是很努力很認真，所以希望大家多多支持。」熱愛韓國偶像文化的她，聖誕前夕穿上韓系時裝走到表參道拍照，仲特別為Gel甲換上冬季聖誕新妝呢！

IG: maaaami79

追蹤人數: 約20.4萬人

小田愛實

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★

最可愛 性感Cosplay

雨宮由乙花今年21歲，曾多次出演Abema TV的戀愛真人騷《今天我愛你》而廣受年輕人歡迎。個性坦率的她同時活躍於綜藝節目，經常向觀眾揭露模特兒界的愛情故事，更大方展露「肉食女孩」一面，顛覆了日本傳統女性形象。她另有一個妹妹叫雨宮未苺，兩姐妹經常孖住出鏡，感情相當要好。

「斜槓族」成為年輕人新趨勢，雨宮由乙花亦身兼多職，既是一名鋼琴家，又是女性時尚雜誌的專屬模特兒，另外也是一名有逾十萬粉絲的YouTuber。最近她還推出自家服裝品牌，自己擔任生招牌作宣傳。聖誕前夕，她到了東京睇燈飾之餘，還穿起性感服飾Cosplay成聖誕女郎，粉絲們就大讚她可愛，大家覺得呢？

IG: _pinkbunnygirl_

追蹤人數: 約15.5萬人

雨宮由乙花

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★

同場加映：東京4大賞燈熱點

東京的聖誕節一向好氣氛，事關不少著名景點及商場都有別出心裁加入耀眼燈飾，今年東京4大賞燈熱點！

藍色燈海

橫跨涉谷公園通與代代木公園的林蔭大道「青之洞窟」，以往每逢聖誕節都吸引大批民眾朝聖，至今累計超過1,000萬人觀賞。今年兩旁筆直的櫸木掛滿77萬個藍色燈泡，綿延足有800米，每天下午3時開始亮燈至晚上10時，讓人置身於浪漫的藍色燈海之中。今年代代木公園更舉辦聖誕節市集，有美食、雜貨等近20個攤檔。

笑臉劇場

東京巨蛋城由即日起至明年2月29日舉辦「WINTER ILLUMINATION」燈光騷，整個盛會以「笑」為主題，除設有15米高的巨型聖誕樹，3樓草地廣場還設置「劇場燈飾區」，布置了七彩笑臉燈飾，配合搞笑藝人閃爍不同笑臉，十分有趣。另設有半月形影子互動區，及以「東蛋」為背景的打卡拍照區，保證大家影到唔停手。

排行榜首

大井競馬場的冬季點燈騷「MEGA Illumination」是東京一大燈飾活動，連續3年榮登「日本必看點燈騷」排行榜首位。由於腹地廣大，可容納大量布置，今年就有彩虹噴泉表演、長100米的「夜櫻隧道」、冬季限定紫藤花棚，以及最新光影互動設施等。園內餐飲選擇豐富，從日式咖喱到甜品小吃甚至啤酒都有。

耀眼繽紛

「丸之內Illumination」自首次開辦至今已超過20年，這條香檳金色大道全長約1.2公里，由樂町站到大手町站，沿路360多棵樹用上約120萬盞LED燈點亮起香檳金色，走在路中相當醉人。燈飾所用的能源都來自太陽光和風力，被認定為「日本夜景遺產」，屬東京最環保的冬季燈飾之一。