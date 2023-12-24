3大師奶殺手開騷！張兆輝珠片衫閃到爆　陶大宇再創新經典

3大師奶殺手張兆輝﹑陶大宇和吳啟華與前晚在佛山舉行演唱會，喚起現場觀眾不少港劇回憶殺，輝哥全晚閃爆珠片西裝上陣，官仔骨骨的啟華自愧不如，讚他舞台感十足，而大宇繼《倒轉地球》後再有新歌上演，另有搞笑「超人」舞步，火熱全場。

張兆輝、吳啟華及陶大宇前晚舉行《2023大灣區港劇男神演唱會》佛山站，他們除落力獻唱外，又積極跟粉絲互動，包括估角色名及重演代表作的經典橋段，加上大銀幕播出3人主演過的劇集片段，勾起大家的集體回憶。昨晚天氣寒冷，不阻觀眾遠赴佛山場館，由於大會採實名制，入場觀眾都很守秩序。而全晚感動位要數3人合唱《朋友》，仿佛見證着他們由入行至今30多年的友情，加上飄雪效果，氛圍感十足！而大宇繼熱爆歌《倒》後於《唱這歌》時又新加入自創的搞笑「超人」舞步，甚有新鮮感。

3位劇集男神各自拍劇幾十年今次以歌手身份演出，表現超水準，輝哥受訪稱：「大家綵排時間唔多，跳舞方面只能打天才波，而我首次唱《痴心的廢墟》有啲緊張，但都順利過度，今次反應好好，希望可繼續唱落去！」至於啟華提到台上被大宇從後攬着，而受到大批粉絲羨慕，他說現場氣氛好，全靠大家各司其職：「大宇係氣氛擔當，我係負責唱冧歌，輝哥着晒珠片衫上台，係舞台擔當。今次係好好回憶，亦證明我哋寶刀未老。」至於經常登台的大宇坦言：「以前返內地都係為別人活動而唱歌助興，想唔到竟然會有自己嘅音樂會，同粉絲分享以前拍過嘅劇集角色，一個大Party好開心好難得！」